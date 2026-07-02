Το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στον διορισμό πενταμελούς ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των ευρημάτων της Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που αφορούν την υπόθεση «Κράτος Μαφία».

1. κ. Βασίλειο Σκουρή, Ομότιμο Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τέως Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεφαλής της Ομάδας,

2. κ. Χρίστο Μυλωνόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών,

3. κ. Σωτήρη Λιασίδη, πρώην Δικαστή,

4. κ. Νικόλα Κουρσάρη, Δικηγόρο με ενασχόληση σε ποινικές διαδικασίες και Αντιπρόεδρο Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας,

5. κ. Δημήτρη Τσολακίδη, Δικηγόρο Ποινικού Δικαίου, Μέλος της Επιτροπής Ποινικής Δικαιοσύνης και της Υποεπιτροπής Ποινικού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Η απόφαση εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 4(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

Οι ποινικοί ανακριτές καλούνται να εξετάσουν τα ευρήματα που καταγράφονται στην Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπει η νομοθεσία. Η θητεία τους ορίστηκε στους έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης έπειτα από αιτιολογημένο αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η διάθεση γραμματειακής υποστήριξης και κατάλληλα εξοπλισμένου γραφειακού χώρου, ώστε η ομάδα να ολοκληρώσει απρόσκοπτα το έργο της.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο διορισμός των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αποσκοπεί στη διασφάλιση πλήρους, αντικειμενικής και αδιάβλητης διερεύνησης των ευρημάτων, με σεβασμό στο Σύνταγμα, το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία των θεσμών και το τεκμήριο της αθωότητας.