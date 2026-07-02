Μεγαλύτερη συμμετοχή στην Κυβέρνηση, καλύτερο συντονισμό στη λήψη αποφάσεων και προσυνεννόηση στη χάραξη πολιτικής, ήταν τα τρία κύρια σημεία τα οποία η ηγεσία του ΔΗΚΟ εστίασε κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίσκεψης της Γραμματείας του κόμματος στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μια συνάντηση η οποία προέκυψε μετά από επιστολή του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, την προηγούμενη μέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συνάντηση διήρκησε σχεδόν δύο ώρες και οι δύο πλευρές έθεσαν τα θέλω τους, τις σκέψεις τους για το πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερη η συνεργασία των δύο πλευρών, αλλά εξέφρασαν και τα εκατέρωθεν παράπονα της σχέσης τους.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αρκετά έντονος διαμηνύοντας πως το ΔΗΚΟ έχει παράπονα από τη συνεργασία του με την Κυβέρνηση. Έθεσε μάλιστα αίτημα μεγαλύτερης συμμετοχής του ΔΗΚΟ στην Κυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από την πλευρά του, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διαρροή της επιστολής στον Τύπο, η δημοσιοποίηση της οποίας δημιούργησε λανθασμένες εντυπώσεις, ενώ δεν είχε ακόμα φτάσει στα χέρια του Προέδρου.

Αυτό το οποίο λέχθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτή ήταν και η θέση σε γενικές γραμμές που εξέφρασαν και όλα τα μέλη της Γραμματείας του Δημοκρατικού Κόμματος. Από πλευράς Προέδρου, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, εκφράστηκε η πρόθεση δημιουργίας μιας κοινής ομάδας συντονισμού Κυβέρνησης και ΔΗΚΟ και ζήτησε όπως προταθούν κάποια ονόματα.

Ζήτησε επίσης και κατάλογο πιθανών υποψηφίων για υπουργοποίηση από πλευράς ΔΗΚΟ. Δεν ξεκαθάρισε, ωστόσο, εάν θα προχωρήσει ή όχι τελικά σε ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου και πότε. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, έθετε δύο συγκεκριμένα ζητήματα.

● Πρώτον: Τον επικείμενο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου.

● Δεύτερον: Τον διορισμό νέων μελών των ημικρατικών οργανισμών.

Η επιστολή του Νικόλα Παπαδόπουλου ήρθε μετά από συντονισμό και με τα υπόλοιπα μέλη της Γραμματείας του ΔΗΚΟ, ως αποτέλεσμα προηγούμενης συνεδρίας. Το ΔΗΚΟ, ουσιατικά ζητά να έχει πιο ενεργή συμμετοχή στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, όχι μόνο με την παρουσία επιπλέον υπουργών, όσο με πιο ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Η αντιπροσωπεία του ΔΗΚΟ απαρτιζόταν από τα 10 μέλη της Γραμματείας. Δηλαδή τον πρόεδρό του, Νικόλα Παπαδόπουλο, την αναπληρώτρια πρόεδρό του, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, τους τρεις αντιπροέδρους, δηλαδή, τον Μιχάλη Δαμιανό, τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη και τον Χρύσανθο Σαββίδη (οι δύο πρώτοι είναι και υπουργοί της Κυβέρνησης), τον γενικό γραμματέα, Γιώργο Σολωμού, τον εκπρόσωπο Τύπου, Θεόδωρο Μανιταρά, τον γενικό οργανωτικό, Φύτο Κωνσταντίνου και τα δύο εκλελεγμένα από το Εκτελεστικό Γραφείο μέλη, τον Χρίστο Ροδιά και τον Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη.

Σημειώνεται ότι έχει καθοριστεί για την ερχόμενη βδομάδα, συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Κόμματος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αναμένεται να γίνει μία συζήτηση για τους επόμενους βηματισμούς του κόμματος, στο πλαίσιο και της εξεφρασθείσας θέσης για βολιδοσκόπηση συνεργασίας με τα άλλα κόμματα του Κέντρου που έμειναν εκτός Βουλής μετά τις βουλευτικές εκλογές.