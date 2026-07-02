Ένας από τους μεγαλύτερους σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ που έχουν βρεθεί ποτέ βγαίνει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη στις 14 Ιουλίου.

O «Γκας», όπως αποκαλούν αυτόν τον T-Rex, εκτιμάται πως θα πωληθεί έναντι 20-30 εκατομμυρίων δολαρίων – ποσό ρεκόρ για σκελετό δεινοσαύρου. Ανακαλύφθηκε στη Νότια Ντακότα κατά τη διάρκεια ανασκαφών που έγιναν από το 2021 έως το 2023.

From South Dakota to Madison Avenue, Gus the T. Rex has officially landed at #SothebysNewYork.



Plan your visit >> https://t.co/fpXuLqqDM8



As one of the largest and most complete T. Rex skeletons ever discovered, Gus is now on view to the public at the Breuer building ahead of… pic.twitter.com/HdqH3J5WVn July 1, 2026

Ο T-Rex έζησε κατά την Ύστερη Κρητιδική Περίοδο, πριν από 66-72 εκατομμύρια χρόνια.

Με μήκος 11,6 μ., ο Γκας είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκελετούς T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Αποτελούμενος από 183 οστά, είναι ολοκληρωμένος σε ποσοστό 63%, καθιστώντας τον ένα από τα καλύτερα διατηρημένα δείγματα του είδους.

One of the largest and most complete T. Rex skeletons ever discovered is headed to the auction block this July at #SothebysNewYork.



Register to bid now >> https://t.co/SkBXskHUEG



The 67-million-year-old specimen, affectionately named Gus after the cattle rancher who owned the… pic.twitter.com/L2O1mrCITV June 26, 2026

protothema.gr