Όταν η ζέστη γίνεται πλέον αφόρητη, το να κοιμηθείτε χωρίς κάποια συσκευή που να σας προσφέρει μια αίσθηση έστω, δροσιάς, είναι δύσκολο. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να βάζουν τον ανεμιστήρα ή τον κλιματιστικό.

Κάποιοι ρυθμίζουν τον χρονοδιακόπτη, ώστε η συσκευή να σταματήσει αυτόματα έπειτα από μία – δύο ώρες, επιτρέποντάς τους να αποκοιμηθούν σε δροσερό περιβάλλον χωρίς υπερβολική κατανάλωση ενέργειας. Άλλοι, αντίθετα, αφήνουν τη συσκευή να λειτουργεί όλη τη νύχτα. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια, πέρα από την αύξηση του λογαριασμού ρεύματος, μπορεί να προκαλέσει και ορισμένες ενοχλήσεις στον οργανισμό.

Ανεμιστήρας σε λειτουργία: Τα μειονεκτήματα

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ύπνος με τον ανεμιστήρα ανοιχτό δεν συνιστάται. Ο κίνδυνος, όπως λανθασμένα πιστεύεται συχνά, δεν είναι ότι μπορεί να προκαλέσει κρυολόγημα ή γρίπη, καθώς αυτές οι ασθένειες οφείλονται σε ιούς και όχι στην κυκλοφορία του αέρα.

Οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις είναι διαφορετικές: Καταρχάς, ο αέρας που κατευθύνεται απευθείας προς το σώμα και, ακόμη περισσότερο, προς το πρόσωπο, μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση των αεραγωγών, των ματιών και του ρινικού βλεννογόνου. Ως αποτέλεσμα, όταν ξυπνήσετε το πρωί μπορεί να είστε βραχνιασμένος, να έχει ερεθιστεί το δέρμα ή το μάτια.

Επιπλέον, ο αέρας που δημιουργεί ο ανεμιστήρας μπορεί να ανασηκώσει σκόνη, ακάρεα ή τρίχες ζώων, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει αλλεργίες ή άσθμα σε άτομα που ήδη πάσχουν από αυτές τις καταστάσεις.

Ανεμιστήρας σε λειτουργία: Τα πλεονεκτήματα

Από την άλλη πλευρά, τα οφέλη του ανεμιστήρα κατά τις νύχτες με ακραία ζέστη δεν πρέπει να υποτιμώνται. Η κυκλοφορία του αέρα μειώνει την αίσθηση αποπνικτικής ζέστης, βοηθά στη διάχυση της θερμότητας του σώματος και διευκολύνει την έλευση του ύπνου.

Εάν, λοιπόν, η χρήση του είναι απαραίτητη, συνιστάται να τοποθετείται ο ανεμιστήρας σε ασφαλή απόσταση από το σώμα (τουλάχιστον δύο μέτρα), ώστε να αποφεύγεται η έντονη απευθείας ροή αέρα. Εναλλακτικά, μπορεί να κατευθύνεται προς έναν τοίχο, ώστε ο αέρας να διαχέεται πιο ομοιόμορφα στον χώρο.

Κλιματιστικό σε λειτουργία: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Για όσους χρησιμοποιούν κλιματιστικό αντί για ανεμιστήρα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια. Η παρατεταμένη έκθεση σε πολύ ψυχρό αέρα μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα στις αναπνευστικές οδούς, στα μάτια και στο δέρμα, με συνέπεια αίσθημα καψίματος και βραχνάδα. Αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν και στους μυς, καθώς η συνεχής έκθεση σε ψυχρά ρεύματα αέρα μπορεί να προκαλέσει μυϊκές συσπάσεις, οδηγώντας κυρίως σε πόνο στη μέση και αυχενική δυσκαμψία.

Κλιματιστικό σε λειτουργία: Χρήσιμες συμβουλές

Για όσους χρησιμοποιούν κλιματιστικό, συνιστάται η ρύθμιση της θερμοκρασίας γύρω στους 27°C. Γενικά, η διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής θερμοκρασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 5-6 βαθμούς Κελσίου.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να γίνεται τακτική συντήρηση της συσκευής και καθαρισμός των φίλτρων, ώστε να απομακρύνονται βακτήρια και μικροοργανισμοί που μπορούν να αναπτυχθούν στο σύστημα. Τέλος, προτείνεται η χρήση της λειτουργίας αφύγρανσης, η οποία, σε σύγκριση με την ψύξη, διατηρεί τον αέρα λιγότερο ξηρό και, κατά συνέπεια, πιο φιλικό προς το αναπνευστικό σύστημα.

iefimerida.gr