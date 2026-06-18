Όταν η θερμοκρασία χτυπά κόκκινο, η προστασία από τη ζέστη παύει να είναι θέμα άνεσης και γίνεται θέμα υγείας. Η σωστή προετοιμασία και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά — ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες.

Ακολουθούν τα βασικά ατομικά μέτρα που πρέπει να εντάξουμε στη ρουτίνα μας τις ημέρες του καύσωνα.

Ενυδάτωση & Διατροφή

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος εξαρτάται άμεσα από το τι καταναλώνουμε.

Άφθονο νερό: Πίνουμε τακτικά νερό, ακόμα κι αν δεν νιώθουμε δίψα. Η δίψα είναι συχνά το πρώτο σημάδι αφυδάτωσης.

Προσοχή στα ροφήματα: Αποφεύγουμε το αλκοόλ, την υπερβολική καφεΐνη και τα ζαχαρούχα ποτά, καθώς τείνουν να αφυδατώνουν τον οργανισμό.

Ελαφριά γεύματα: Επιλέγουμε μικρά, συχνά και ελαφριά γεύματα. Προτιμάμε φρούτα (ειδικά όσα έχουν πολύ νερό, όπως το καρπούζι) και λαχανικά, ενώ περιορίζουμε τα βαριά, λιπαρά φαγητά και τα πολλά μπαχαρικά που αυξάνουν τον μεταβολισμό και τη θερμοκρασία του σώματος.

Ένδυση & Ατομική Υγιεινή

Το πώς ντυνόμαστε παίζει καθοριστικό ρόλο στην αίσθηση της ζέστης.

Σωστά υφάσματα: Επιλέγουμε φαρδιά, ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικά υλικά, όπως βαμβάκι ή λινό, που επιτρέπουν στο δέρμα να “αναπνέει”.

Προστασία στον ήλιο: Όταν βγαίνουμε έξω, το καπέλο (με φαρδύ γείσο) και τα γυαλιά ηλίου είναι απαραίτητα. Δεν ξεχνάμε το αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας.

Δροσιστικά ντους: Κάνουμε συχνά χλιαρά (όχι παγωμένα) ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας για να ρίξουμε τη θερμοκρασία του σώματός μας.

Προστασία στο Σπίτι & τον Χώρο Εργασίας

Ο χώρος που περνάμε τη μέρα μας πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν πιο δροσερός.

Σκίαση την ημέρα: Κλείνουμε τα παντζούρια και τις κουρτίνες στις πλευρές του σπιτιού που τις “βλέπει” ο ήλιος, για να εμποδίσουμε τη ζέστη να μπει μέσα.

Αερισμός τη νύχτα: Ανοίγουμε τα παράθυρα αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, όταν η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή, για να δημιουργήσουμε ρεύμα.

Ορθολογική χρήση κλιματιστικού: Ρυθμίζουμε το κλιματιστικό στους 26-27°C. Είναι η ιδανική θερμοκρασία για να δροσιστούμε χωρίς να καταπονήσουμε τον οργανισμό μας με τις ακραίες εναλλαγές ζέστης-κρύου όταν βγαίνουμε έξω, αλλά και για να μην σπαταλάμε άσκοπα ενέργεια.

Μετακινήσεις & Δραστηριότητες

Προσαρμόζουμε το πρόγραμμά μας με βάση τις ώρες αιχμής του ήλιου.

Αποφυγή της μεσημεριανής ζέστης: Περιορίζουμε τις εξωτερικές δουλειές και τις μετακινήσεις, ειδικά από τις 11:00 έως τις 17:00.

Όχι βαριά άσκηση: Αποφεύγουμε τη σκληρή σωματική εργασία και τη γυμναστική σε εξωτερικούς χώρους. Αν πρέπει να αθληθούμε, το κάνουμε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.

Σκιερά μέρη: Όταν περπατάμε έξω, προτιμάμε τα σκιερά πεζοδρόμια, τα πάρκα και μέρη με δέντρα.

Φροντίδα για τις Ευπαθείς Ομάδες & τα Ζώα

Ο καύσωνας δεν χτυπάει όλους το ίδιο.

Ηλικιωμένοι & Παιδιά: Επικοινωνούμε τακτικά με ηλικιωμένους συγγενείς ή γείτονες για να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά. Βρέφη και μικρά παιδιά χρειάζονται συνεχή υπενθύμιση για να πίνουν νερό.

Κατοικίδια: Ανανεώνουμε συχνά το νερό τους, φροντίζουμε να έχουν σκιερό μέρος να ξεκουραστούν και δεν τα αφήνουμε ποτέ μα ποτέ κλειδωμένα στο αυτοκίνητο, ούτε για ένα λεπτό. Τα αυτοκίνητα μετατρέπονται σε φούρνους μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

in.gr