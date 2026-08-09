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Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες, εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ σήμερα από τις 13:00μμ μέχρι τις 16:00 το απόγευμα.

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό.

CYPRUS METEOROLOGY DEPARTMENT

WARNING FOR EXTREME MAXIMUM TEMPERATURE WARNING NUMBER: 49

RISK LEVEL: YELLOW

VALID FROM: 1300 L.T UNTIL: 1600 L.T 09/08/2026 pic.twitter.com/jW2wT5DHg8 — CYMET (@CyMeteorology) August 9, 2026

Αναλυτικά η πρόγνωση

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, οι οποίες την Τρίτη και την Τετάρτη ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.