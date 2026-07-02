Όταν έλεγα σε έναν πολιτικό ότι έπρεπε να κάνουν κάτι για τα σπίτια του κόσμου που περνούν στα χέρια των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων, ήταν σίγουρος ότι υπερβάλλω. Μα, μόνο καμιά εκατοπενηνταριά πρώτες κατοικίες εκποιήθηκαν, έλεγε.

Δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα οι εκποιήσεις, όμως. Ήταν πάντα που παραδίδονται τα ακίνητα (ναι και πρώτες κατοικίες) από πολίτες και επιχειρήσεις «οικειοθελώς» στις εταιρείες για να απελευθερωθούν από τα δάνεια. Τα φουσκωμένα δάνεια, εννοείται.

Να, που υπάρχουν και αριθμοί. Τους έδωσε για πρώτη φορά η Κεντρική Τράπεζα. Στα τέλη Μαρτίου 2026 οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων κατείχαν 8.014 ακίνητα συνολικής αγοραίας αξίας 968 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προέρχονται κυρίως από ανακτήσεις εξασφαλίσεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. «Ανακτήσεις εξασφαλίσεων», το λένε, ακούγεται πιο πολιτισμένο. Αυτές οι εταιρείες, σχεδόν όλες ξένων συμφερόντων, είναι πλέον ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο. Επιστρέψαμε στην εποχή των μεγαλοτσιφλικάδων. Κι ακόμα έχουν μέλλον. Αφού αυτή τη στιγμή 55.000 νοικοκυριά και 9.200 επιχειρήσεις είναι ακόμα με κόκκινα δάνεια.

Αυτός είναι άλλος ένας παράγοντας που επηρέασε δραστικά την αγορά ακινήτων. Μαζί με όλα τα άλλα, που καταγράψαμε πολλές φορές: Πανεπιστήμια και χιλιάδες φοιτητές χωρίς πρόνοιες για στέγαση, ξένες εταιρείες και χιλιάδες ακριβοπληρωμένοι εργαζόμενοι…

Όταν αυτές οι εταιρείες κατέχουν 8.014 ακίνητα, τα οποία φυσικά προσπαθούν να πουλήσουν, κάποιοι ειδικοί πρέπει να μας πουν πώς επιδρούν στην αγορά ακινήτων. Και στα ενοίκια και στις αγορές. Διότι επηρεάζουν σίγουρα και όχι θετικά. Το γράφαμε αυτό όταν οι βουλευτές μας έστηναν τις σχετικές νομοθεσίες και δεν το λάμβαναν αυτό υπόψη. Τώρα που βλέπουμε τα αποτελέσματα, φυσικά σηκώνουν τα χέρια.

Κατά τα άλλα, ξεσηκωνόμαστε, πολίτες και κόμματα, επειδή αγοράζουν ακίνητα ξένοι ιδιώτες, Ισραηλινοί και άλλοι, ακόμα και Ευρωπαίοι πολίτες. Όπως πρόσφατα στην Τρόζενα, που επαναστάτησε το είναι μας. Αλλά, όταν πεντέξι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων, που ήρθαν από την Αμερική, την Ολλανδία ή τη Σουηδία, κατέχουν 8.014 ακίνητα, δεν ασχολείται κανένας. Επειδή κόλλησε στον εγκέφαλο μας ότι αυτά τα 55.000 νοικοκυριά και οι 9.200 επιχειρήσεις, που είναι ακόμα στα κόκκινα δάνεια, είναι «στρατηγικοί κακοπληρωτές», ενώ οι εταιρείες είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και παίρνουν τα ακίνητα για να τους απαλλάξουν από τον βραχνά, να μην έχουν και το κόστος να τα συντηρούν.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΙ Η ΟΛΓΚΙΝ

Μίλησε πάλι η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, πάνω στην οποία στηρίξαμε όλες τις ελπίδες μας για να ανοίξει μια προοπτική για τη λύση. «Ειλικρινά ελπίζω ότι οι Κύπριοι θα αξιοποιήσουν αυτή τη φορά αυτή την ιστορική ευκαιρία για να διαπραγματευτούν μια διαρκή λύση», λέει σε γραπτή δήλωση μετά τις τελευταίες επαφές της.

Επαναλαμβάνει, λέει, την πρόσκλησή της, προς τους Κυπρίους να σχεδιάσουν από κοινού ένα κοινό μέλλον ευημερίας και ασφάλειας, το οποίο θα διαφυλάσσει και θα σέβεται τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους.

Ε, τι ελπίδες να έχουμε όταν οι μεσολαβητές των Ηνωμένων Εθνών πιστεύουν ότι μπορούν οι Κύπριοι να αξιοποιήσουν οποιαδήποτε ιστορική ευκαιρία; Όταν δεν θέλουν να δουν πού είναι το πραγματικό πρόβλημα και καταφεύγουν σε ευχολόγια και ρομαντισμούς για το κοινό μέλλον ευημερίας και ασφάλειας. Αδυνατούν να διακρίνουν στο πήγαινε – έλα τους τόσες χιλιάδες κατοχικό στρατό που είναι ανάμεσά στους Κύπριους; Αδυνατούν να ακούσουν τους ηγέτες της κατοχικής Τουρκίας που μισό αιώνα μετά την εισβολή συνεχίζουν να απειλούν μια δράκα Ελληνοκυπρίων; Μπορούν οι Κύπριοι να σχεδιάσουν το μέλλον της πατρίδας τους όταν θέλει να το ορίζει με στρατό κατοχής η Τουρκία;

Σε καμιά δήλωση της Ολγκίν ή και του Γκουτέρες δεν υπάρχει ο παράγοντας Τουρκία. Λες και εξαφανίστηκε από την Κύπρο και το μόνο που απομένει είναι να τα βρουν μεταξύ τους οι δυο κοινότητες. «Η διαρκής και ειλικρινής πολιτική βούληση των δύο ηγετών, με τη στήριξη των κοινοτήτων τους, θα εξακολουθήσει να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για μια επιτυχή έκβαση», λέει. Είναι κατοχή που έχουμε, που να πάρει, ΚΑΤΟΧΗ, και τουρκικά σχέδια για μετατροπή της Κύπρου σε τουρκικό προτεκτοράτο. Τι βούληση των Κυπρίων, μας τσαμπουνάς;