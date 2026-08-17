Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σοβαρή μηχανική βλάβη άφησε για τέσσερις ημέρες το αμερικανικό αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Benfold χωρίς επαρκή ηλεκτρική ισχύ στη Νότια Σινική Θάλασσα, προκαλώντας προβλήματα στην πρόωση, στις τουαλέτες, στα μαγειρεία, στον κλιματισμό και στην παροχή πόσιμου νερού.

Σύμφωνα με το CNN, το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Ιουλίου, ενώ το αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke εκτελούσε αποστολή ρουτίνας στον Ινδοειρηνικό. Ο 7ος Στόλος των ΗΠΑ απέδωσε το πρόβλημα σε μηχανική βλάβη που αφορούσε τις γεννήτριες του πλοίου.

Η απώλεια ηλεκτρικής ισχύος είχε ως αποτέλεσμα το Benfold, εκτοπίσματος σχεδόν 10.000 τόνων, να χάσει προσωρινά και τη δυνατότητα να κινηθεί με δικά του μέσα.

A US Navy guided-missile destroyer spent four days last month without working toilets, galley services and air conditioning in the blistering heat of the South China Sea after the warship lost power. https://t.co/0zyRNvuse9 pic.twitter.com/wjO1V1s2lf — CNN (@CNN) August 17, 2026

Οι συνθήκες για το πλήρωμα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπου στα τέλη Ιουλίου ο υδράργυρος κινείται σε επίπεδα άνω των 30 βαθμών Κελσίου.

Το αμερικανικό Ναυτικό ανέφερε ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και εξήρε την αντίδραση του πληρώματος κατά τη διάρκεια της βλάβης.

Για την κάλυψη βασικών αναγκών, το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Robert Smalls προμήθευε το πλήρωμα του Benfold με μαγειρεμένα γεύματα, ενώ υποστήριξη παρείχαν και άλλα πλοία της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου USS George Washington.

Έπειτα από τέσσερις ημέρες, το αντιτορπιλικό ρυμουλκήθηκε στον κόλπο Σούμπικ των Φιλιππίνων, όπου πραγματοποιήθηκαν επισκευές. Σύμφωνα με το αμερικανικό Ναυτικό, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν έως τις 8 Αυγούστου και το πλοίο επέστρεψε σε επιχειρησιακή κατάσταση.

Τα ακριβή αίτια της απώλειας ισχύος εξακολουθούν να διερευνώνται.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται η συζήτηση για την πίεση που ασκούν στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό οι παρατεταμένες αναπτύξεις και οι αυξημένες επιχειρησιακές υποχρεώσεις του σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Προηγήθηκαν αναφορές για προβλήματα στο πλήρωμα του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, το οποίο είχε συμπληρώσει περισσότερες από 200 ημέρες χωρίς επίσκεψη σε λιμάνι εν μέσω επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Η ομάδα κρούσης του USS George Washington κατευθύνεται προς την περιοχή προκειμένου να το αντικαταστήσει.

Η βλάβη του Benfold είναι παράλληλα το δεύτερο ανάλογο περιστατικό σε αμερικανικό αντιτορπιλικό στην περιοχή του Ινδοειρηνικού και του Ειρηνικού μέσα σε λίγους μήνες. Τον Μάιο, το USS Higgins, επίσης κλάσης Arleigh Burke, είχε χάσει για αρκετές ώρες τόσο την ηλεκτρική ισχύ όσο και την πρόωσή του εξαιτίας μηχανικής βλάβης.

Τα αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke αποτελούν βασικό πυλώνα του αμερικανικού στόλου επιφανείας, με περισσότερα από 70 πλοία του τύπου να βρίσκονται σε υπηρεσία.

protothema.gr