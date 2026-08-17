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Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ακόμη κα με βομβαρδισμό της χώρας του Κόλπου εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ .

Σύμφωνα με το Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση τη Δευτέρα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, την ώρα που οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν υψηλές και το ζήτημα του ελέγχου των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Ο ανταποκριτής του Fox News Τρέι Γινγκστ ανέφερε ότι ρώτησε τον Τραμπ για τις παράλληλες συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του Ιράν και του Ομάν σχετικά με τον έλεγχο των Στενών.

«Ρώτησα τον πρόεδρο για τις παράλληλες συνομιλίες που πραγματοποιούνται μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», είπε ο δημοσιογράφος. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Αν το Ομάν μπει στη μέση, θα το βομβαρδίσουμε μέχρι να γίνει στάχτη».

Σημειώνεται ότι το Ιράν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ομάν σχετικά με τον τρόπο επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ.

protothema.gr