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Ο Ηλίας Ψινάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή των «Rainbow Mermaids» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την συνεργασία του με τον Σάκη Ρουβά, τη λήξη της, αλλά και τις σχέσεις τους σήμερα.

Ο πρώην δήμαρχος Μαραθώνα ανέφερε μεταξύ άλλων: «Όταν είχα κανονίσει να πάει ο Σάκης στην Αμερική με μία φίλη μου, με την Πάρις Χίλτον, με τον Μπίμπερ, τον Τομ Χανκς, ο Σάκης με απέλυσε με κάποιον τρόπο. Είπε ότι πια δεν θα συνεργαζόμαστε. Του είπα ότι είμαστε δίδυμο, Ρουβάς – Ψινάκης, τη μούρη μου δεν την ήξεραν, ήμουν πάντα στο πλάι. Το ευρύ κοινό με έμαθε μετά. Ο Σάκης ήταν σταρ, τα είχε όλα τα εχέγγυα, τα είχαμε φτιάξει όλα».

Ψινάκης: «Δεν θα ξανασυνεργαζόμουν με τον Σάκη»

Ο Ηλίας Ψινάκης ανέφερε σε άλλο σημείο: «Ήταν όλα στρωμένα, εγώ νόμιζα ότι θα πετύχει εκεί και του λέω “τι θες και με απολύεις, να φαίνεται ότι εσύ βγαίνεις εκεί και να γίνω εγώ ρόμπα;”. Μου λέει “γιατί ποιον θα αναλάβεις, τη Βανδή ή τον Τσαλίκη;”. Για εμένα η αξιοπρέπεια εόιναι το πιο βασικό».

Όταν ρωτήθηκε εάν διατηρεί επαφές με τον Σάκη Ρουβά, απάντησε πως «Με τον Σάκη δεν μιλάω γιατί αυτός δεν μιλάει, δεν έχουμε καμία σχέση. Δικαίωμά του, δεν έχει κανένα νόημα μετά από όλα αυτά.

Με τον Σάκη δεν θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ. Γιατί με τον Σάκη ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, κουνήσαμε την Ελλάδα. Εγώ όταν θα συνεργαστώ δεν κάνουμε συζήτηση, είναι εντολές. Θέλει τυφλή εμπιστοσύνη. Ο Σάκης μού είχε τυφλή εμπιστοσύνη».

athensvoice.gr