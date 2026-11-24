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Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη ο Νικόλας Παπαδόπουλος, για το ευρύτερο θέμα της ενέργειας, επανέλαβε 3 ή 4 φορές το εξής: «ΜΟΝΟ με την έλευση του φυσικού αερίου και τη λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα φθηνύσει το ηλεκτρικό ρεύμα στην Κύπρο».

Αγαπητέ πρόεδρε, οι δηλώσεις στην Ολομέλεια και οπουδήποτε αλλού είναι αφορολόγητες και μπορείτε ελεύθερα να τις κάνετε. Μην στοιχηματίσετε όμως πολλά λεφτά -έχετε κόρες να αποκαταστήσετε!- ότι το φυσικό αέριο και ο GSI θα μειώσουν ασυζητητί την τιμή της κιλοβατώρας. Δεν είναι καθόλου απίθανο, αλλά δεν είναι ούτε βέβαιο.

Υπάρχουν πολλές παράμετροι που καθορίζουν τις τιμές. Και ακόμα περισσότερες όταν μιλάμε για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα μοντέλο ανταγωνισμού που πριμοδοτεί τη φθηνή ενέργεια για να πωλείται ακριβότερα. Άλλο η προφανής χρησιμότητα της σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο και της εισαγωγής ενός λιγότερο ρυπογόνου και θεωρητικά φθηνότερου καυσίμου ως πρώτη ύλη παραγωγής και άλλο οι τιμές της αγοράς.

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