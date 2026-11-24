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Πέρασε λίγο στα ψιλά η είδηση, ωστόσο η σημασία της για την κυπριακή οικονομία ενδεχομένως να αποδειχθεί τεράστια. Ο λόγος για την προ ημερών συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Οικονομική Διευθύντρια και εκ των ιδιοκτητών του ομίλου Mediterranean Shipping Company (MSC), Alexa Aponte Vago.

Η σημασία της είδησης βρίσκεται στις δηλώσεις της κ. Aponte, η οποία μεταξύ άλλων εξέφρασε την πρόθεση του ομίλου MSC να επεκτείνει τις δραστηριότητές του με έδρα την Κύπρο, καθώς και να συνεχίσει την ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου με πλοία του.

Ο όμιλος έχει ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη παρουσία του στη χώρα με την απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων στη Λεμεσό, τα εγκαίνια των οποίων θα πραγματοποιηθούν το 2027, στην παρουσία του ιδρυτή της MSC, Gianluigi Aponte και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ποια είναι η MSC; Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες -αν όχι η μεγαλύτερη- εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) στον κόσμο και ιδιωτικός όμιλος logistics. Λειτουργεί περίπου 900 έως 1.000 πλοία σε 300 διαδρομές και 520 λιμάνια σε 155 χώρες.

Δραστηριοποιείται επίσης στην κρουαζιέρα (MSC Cruises), στη διαχείριση λιμενικών τερματικών σταθμών (Terminal Investment Ltd – TiL) και στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές (Medway). Η MSC Cruises, η πιο γνωστή εξ αυτών, είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο. Τέτοιου είδους εταιρείες «ανεβάζουν επίπεδο» την κυπριακή οικονομία, ενώ την ίδια ώρα αποτελούν «κράχτες» για προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Αγ.Αγ.