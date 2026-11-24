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Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε μετά τον τραγικό θάνατο της 17χρονης Κυριακής Αναστασίου, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ του Σαββάτου, στο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά, όπου διέμενε στο πλαίσιο μαθητικής εκδρομής. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που βρίσκονται στα χέρια των ανακριτών του ΤΑΕ Μόρφου η ανήλικη φέρεται να παρουσίαζε αδιαθεσία από την ημέρα της άφιξής της στο ορεινό χωριό. Το απόγευμα του Σαββάτου επέλεξε να παραμείνει στο δωμάτιο για να ξεκουραστεί, αντί να ακολουθήσει τις φίλες της στη βραδινή έξοδο. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η εκδρομή θα κατέληγε σε ανείπωτη τραγωδία, καθώς η 17χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο δωμάτιο όπου διέμενε.

Μια εκδρομή που αναμενόταν να αποτελέσει μια όμορφη ανάμνηση για τους μαθητές του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα στο Ζακάκι εξελίχθηκε σε ανείπωτη τραγωδία. Οι συμμαθητές της Κυριακής αδυνατούν να πιστέψουν ότι έχασαν τόσο ξαφνικά τη φίλη τους, ενώ η οικογένειά της καλείται να διαχειριστεί μια απώλεια που έχει συγκλονίσει το παγκύπριο.

Τι έδειξαν οι μέχρι στιγμής έρευνες του ΤΑΕ Μόρφου

Οι έρευνες του ΤΑΕ Μόρφου βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, καθώς έχουν ληφθεί δεκάδες καταθέσεις από μαθητές και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για τις κινήσεις της 17χρονης. Παράλληλα, οι ανακριτές έχουν μελετήσει υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, επιχειρώντας να καταγράψουν με ακρίβεια τις τελευταίες ώρες της, ενώ έχουν λάβει και διάφορα πειστήρια. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ από τις εξετάσεις δεν έχει διαπιστωθεί οτιδήποτε ύποπτο σε σχέση με τις κινήσεις και τη συμπεριφορά της ανήλικης στους χώρους όπου βρέθηκε μαζί με τις φίλες της.

Εκείνο που αναδεικνύεται μέσα από τις μαρτυρίες είναι η αδιαθεσία που παρουσίαζε η 17χρονη κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κακοπετριά. Η Κυριακή έφτασε στο ορεινό χωριό μαζί με τις φίλες της το μεσημέρι της Παρασκευής. Στις καταθέσεις τους, οι φίλες της περιέγραψαν τις βόλτες τους και τις κινήσεις τους μέχρι τον εντοπισμό της νεκρής στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Όπως φέρονται να ανέφεραν στους ανακριτές, από την πρώτη ημέρα της εκδρομής η 17χρονη παρουσίαζε κατά διαστήματα αδιαθεσία και δεν αισθανόταν καλά.

Η τελευταία της έξοδος καταγράφηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η 17χρονη επισκέφθηκε καφετέρια μαζί με συμμαθητές της, όπου ήπιε καφέ και έπαιξε χαρτιά. Πλέον, το ενδιαφέρον των ανακριτών στρέφεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών, ιστοπαθολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, από τις οποίες αναμένονται απαντήσεις για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου της.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο ο θάνατός της να συνδέεται με παθολογικά αίτια. Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση των επιστημονικών εξετάσεων, κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένο και η αιτία θανάτου παραμένει ανοικτή.

Στο προσκήνιο οι μαθητικές εκδρομές χωρίς εποπτεία

Πέρα από την αστυνομική διερεύνηση, ο θάνατος της 17χρονης άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο ερωτημάτων γύρω από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι μαθητικές εκδρομές, φέρνοντας στο προσκήνιο την έντονη ανησυχία εκατοντάδων γονέων. Ποιος διοργανώνει αυτές τις εκδρομές, ποιος ελέγχει τις διαδικασίες και, κυρίως, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών όταν βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους;

Αρκετοί γονείς επικοινώνησαν με τον «Φ» εκφράζοντας την ανησυχία τους, καθώς τα παιδιά τους έχουν προγραμματίσει εκδρομή στην Κακοπετριά το προσεχές Σαββατοκύριακο. Όπως ανέφεραν, τους ζητήθηκε να υπογράψουν έντυπο συγκατάθεσης για τη μετάβαση των παιδιών τους, στο οποίο αναγραφόταν ότι η εκδρομή δεν διοργανώνεται από το σχολείο και ότι το εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν φέρει ευθύνη.

Πατέρας μαθητή ανέφερε στον «Φ» ότι κλήθηκε να καταβάλει €110 για τη διαμονή του παιδιού του για δύο βράδια στην Κακοπετριά. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, στο έντυπο που του δόθηκε δεν αναγραφόταν ούτε το όνομα του ξενοδοχείου ούτε τα στοιχεία του προσώπου που είχε αναλάβει τη διοργάνωση. «Ήρθε ο γιος μου και μου ζήτησε να του υπογράψω το συγκεκριμένο έντυπο. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο για το ποιος διοργανώνει την εκδρομή ή ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή», ανέφερε.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης προβληματισμό για το γεγονός ότι κατέβαλε τα χρήματα χωρίς να λάβει απόδειξη.

Γονείς καταγγέλλουν ελλιπή ενημέρωση και απουσία διαφάνειας

«Ποιος διοργανώνει, ποιος εισπράττει και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;»

Οι καταγγελίες των γονέων δεν περιορίζονται μόνο στο ζήτημα της ασφάλειας. Ερωτήματα εγείρονται και για τον τρόπο διοργάνωσης των εκδρομών, τη διαχείριση των χρημάτων και την ενημέρωση των οικογενειών. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι δεν γνωρίζουν ποιος βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση, ποιο ξενοδοχείο έχει επιλεγεί και ποιος είναι υπεύθυνος για τα παιδιά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

«Πέραν από την ασφάλεια, που είναι το σημαντικότερο, υπάρχει προβληματισμός για το ποια συμφέροντα ενδεχομένως κρύβονται πίσω από αυτές τις εκδρομές. Εμείς πληρώσαμε, αλλά δεν πήραμε καμία απόδειξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας.

Χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ένδειξη που να συνδέει τη διοργάνωση της εκδρομής με τον θάνατο της 17χρονης, η τραγωδία της Κακοπετριάς φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ζητήματα που ζητούν απαντήσεις.

Καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές

Ακόμη πιο σοβαρές είναι οι καταγγελίες προσώπου που δραστηριοποιείται στην Κακοπετριά ο οποίος επικοινώνησε με τον «Φ», υποστηρίζοντας ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ορισμένες από αυτές τις εκδρομές.

Αναφερόμενος στο ποσό των €100-€120 που καταβάλλουν οι μαθητές για τη διαμονή τους, υποστήριξε ότι στα τουριστικά καταλύματα καταλήγουν πολύ λιγότερα, ενώ το υπόλοιπο φέρεται να αποτελούν προμήθεια για το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διοργάνωση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αντίστοιχες πρακτικές ακολουθούνται και στις συνεργασίες με ταβέρνες της περιοχής, όπου οι μαθητές εξυπηρετούνται μέσω εισιτηρίων (tickets), με πρόσθετες χρεώσεις που, όπως υποστηρίζει, αφήνουν περιθώρια για επιπλέον προμήθειες.

Το ίδιο πρόσωπο ξεκαθάρισε ότι δεν είναι αντίθετο με τη διοργάνωση μαθητικών εκδρομών. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Συνδέσμων Γονέων, ώστε να υπάρχει εποπτεία τόσο στη διοργάνωση όσο και στις συνθήκες διαμονής των μαθητών. Οι καταγγελίες αυτές δεν αποτελούν αποδεδειγμένα γεγονότα και χρήζουν διερεύνησης από τους αρμόδιους φορείς. Δεν μπορούν, ωστόσο, να περάσουν απαρατήρητες.

Στα λευκά το τελευταίο αντίο

Με βαθιά θλίψη συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές αποχαιρετούν σήμερα, την 17χρονη Κυριακή Αναστασίου, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια. Η οικογένεια ζητά από όσους παρευρεθούν να φορούν λευκά, ενώ αντί στεφάνων παρακαλεί για εισφορές προς ενίσχυση της ανήλικης αδελφής της.