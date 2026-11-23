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Συστάσεις να αποφεύγονται εικασίες σε σχέση με τα αίτια θανάτου της 17χρονης που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια εξωσχολικής εκδρομής στην Κακοπετριά, απηύθυνε η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους.

Εκφράζοντας οδύνη και συμπαράσταση για το χαμό του παιδιού, η Επίτροπος καλεί όπως προστατευθεί ιδιωτικότητα και αξιοπρέπειά της μαθήτριας. Ζητά, επίσης, όπως λάβει ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές για τις επίμαχες εκδρομές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Επίτροπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού:

Με βαθιά θλίψη ενημερώθηκα για τον τραγικό θάνατο της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους φίλους και στις φίλες της, στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριές της, καθώς και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από αυτή την οδυνηρή απώλεια.

Η απώλεια ενός παιδιού είναι πάντοτε συγκλονιστική. Αυτές τις δύσκολες ώρες, προτεραιότητα πρέπει να είναι ο σεβασμός στην οικογένεια, η προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας της μαθήτριας, καθώς και η ουσιαστική στήριξη των παιδιών που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και είναι σημαντικό να αναμένουμε τα αποτελέσματα της διερεύνησης, αποφεύγοντας εικασίες, απόδοση ευθυνών και πρόωρα συμπεράσματα.

Την ίδια στιγμή, το τραγικό αυτό γεγονός επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την προστασία των παιδιών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικοι οργανώνουν και συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες χωρίς την παρουσία ή επίβλεψη ενηλίκων.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, έχω ζητήσει ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να εξεταστεί συνολικά κατά πόσο το υφιστάμενο πλαίσιο πρόληψης, προστασίας, ελέγχου και συντονισμού παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για τα παιδιά και κατά πόσο υπάρχουν κενά που χρήζουν αντιμετώπισης. Η εξέταση αυτή είναι διακριτή από τη διερεύνηση των συνθηκών του συγκεκριμένου περιστατικού.

Η προστασία των παιδιών και των εφήβων δεν μπορεί να εξαντλείται σε απαγορεύσεις. Απαιτεί πρόληψη, ενημέρωση και ενδυνάμωση των ίδιων των παιδιών, υπεύθυνη στάση των ενηλίκων, αποτελεσματική εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου και σαφή ανάληψη ευθύνης από κάθε αρμόδιο φορέα. Παράλληλα, τα παιδιά πρέπει να ακούγονται και οι απόψεις τους να λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση μέτρων που τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους.

Η διασφάλιση του δικαιώματος κάθε παιδιού στη ζωή, στην ασφάλεια και στην προστασία αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας. Όπου από την εξέταση του υφιστάμενου πλαισίου προκύψουν κενά, αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα.

Σε αυτές τις στιγμές, πρωτίστως οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια και στα παιδιά που πενθούν, με σεβασμό, διακριτικότητα και την αναγκαία στήριξη.