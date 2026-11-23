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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέλαβε το πρωί της Δευτέρας την ευθύνη για τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον ρωσικών πλοίων στα ανοιχτά της Λιβύης, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές υποψίες που είχαν διατυπωθεί.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ November 23, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Μια υποδειγματική ουκρανική επιχείρηση ως απάντηση στον ρωσικό πόλεμο. Ευχαριστώ τους μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και όλες τις Δυνάμεις Άμυνάς μας που συμμετείχαν στην εκτέλεση αυτών των αποστολών. Χθες και σήμερα, έλαβα λεπτομερείς αναφορές για την εξέλιξη της επιχείρησης — οι καθορισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν.

»Η επιχείρηση έλαβε χώρα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Οι μαχητές μας χρησιμοποίησαν επτά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη (drones) ουκρανικής κατασκευής. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να ανακόψει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα *Merkuriy* βυθίστηκε. Πρόκειται για ένα από τα νεότερα σκάφη τους, το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2023, κατά τη διάρκεια του πολέμου πλήρους κλίμακας. Μαζί με την κορβέτα, καταστράφηκε και ένα ελικόπτερο μάχης τύπου Ka-27. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο *MV Angara*, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Το αποτέλεσμα: το πλοίο χτυπήθηκε.

»Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις στις καθορισμένες θαλάσσιες περιοχές. Απαντάμε στη ρωσική επιθετικότητα. Αναπτύσσουμε ουκρανικά οπλικά συστήματα. Δόξα στην Ουκρανία!»

Γιατί η Ουκρανία βάζει στο στόχαστρο τη ρωσική παρουσία στην Αφρική

Η επίθεση στο λιμάνι της Βεγγάζης, ενδέχεται να σηματοδοτήσει μια σημαντική επέκταση των ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, έκρηξη σημειώθηκε σε ρωσικό πλοίο που βρισκόταν ελλιμενισμένο στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, με τις αρχικές έρευνες να δείχνουν πιθανή επίθεση με drones.

Another Russian military-linked shipping vessel is currently burning off the coast of Banghazi, Libya this evening, after reportedly being attacked by several unmanned surface drones, in a major operation against the Russian Navy and shipping over the last 24 hours by the… pic.twitter.com/16hRxy2o1U November 22, 2026

«Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε πάνω σε ρωσικό πλοίο που ήταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι», ανακοίνωσε η διοίκηση που υποστηρίζεται από τον στρατιωτικό διοικητή Χαλίφα Χάφταρ.

Η Ρωσία διατηρεί στενές σχέσεις με τις αρχές της Βεγγάζης, οι οποίες ελέγχουν την ανατολική Λιβύη. Χρησιμοποιεί το λιμάνι για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών μισθοφορικών δυνάμεων στην Αφρική, αλλά και ως βάση στη Μεσόγειο, η στρατηγική σημασία της οποίας έχει αυξηθεί μετά την απώλεια των ρωσικών βάσεων στη Συρία.

Ωστόσο, η επίθεση σηματοδοτεί και μια επικίνδυνη επέκταση των εχθροπραξιών πολύ πέρα από την Ανατολική Ευρώπη, καθώς πρόκειται για ένα περιστατικό που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αμάχους σε μια άλλη ήπειρο, όπως σημειώνει ο Guardian.

skai.gr