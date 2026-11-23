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Την άμεση διερεύνηση δύο επιθέσεων εναντίον πλοίων στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη, ζητά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), μετά τα πλήγματα που σημειώθηκαν την Κυριακή (22/11). Στόχοι των επιθέσεων ήταν ένα ρωσικό πολεμικό σκάφος που βρισκόταν εντός του λιμανιού της Βεγγάζης και ένα εμπορικό πλοίο στα ανοικτά της πόλης.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Reuters, η ρωσική κορβέτα «Μέρκιουρι» υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ανατράπηκε και σχεδόν βυθίστηκε, ενώ οι λιβυκές αρχές κάνουν λόγο για επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη ευθύνης, αν και τα περιστατικά σημειώνονται ενώ η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της εναντίον ρωσικών ναυτικών και ενεργειακών στόχων μακριά από τα μέτωπα του πολέμου.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο λιμάνι της Βεγγάζης, όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο ρωσικό πλοίο.

A Russian warship was struck by a suspected Ukrainian drone at a naval base in Libya’s Benghazi, Libyan officials said. It marked the latest attack in the North African nation tied to the Russia-Ukraine war.



The strike at the Benghazi Naval Base in eastern Libya severely damaged… pic.twitter.com/OJ0jOR8T7z — CBS News (@CBSNews) November 23, 2026

Αρχικά, λιβυκά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι είχε σημειωθεί έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών. Ωστόσο, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας έδειχναν πως η έκρηξη προήλθε από ρωσικό πλοίο δεμένο στο λιμάνι, το οποίο πιθανότατα είχε δεχθεί επίθεση με drones.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το σκάφος κατευθυνόταν προς τη Ρωσία και είχε σταματήσει στη Βεγγάζη για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και προμήθειες, στο πλαίσιο συμφωνίας ναυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Παρότι οι λιβυκές αρχές δεν ανακοίνωσαν αρχικά την ταυτότητά του, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για τη ρωσική κορβέτα «Μέρκιουρι», κλάσης Steregushchiy.

Footage of the Russian Navy's Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night.



The ship was destroyed. pic.twitter.com/hw1mez49Ab — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026

Την πληροφορία ενίσχυσαν δορυφορικές εικόνες της αμερικανικής εταιρείας Vantor, που επικαλέστηκε το Reuters. Οι εικόνες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πολεμικού πλοίου είχε ανατραπεί και βυθιστεί, με μόνο την πλώρη του να παραμένει ορατή πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η έκταση των ζημιών αποτυπώνεται και σε εικόνες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη.

Russian corvette Merkury has sunk in the Libyan port of Benghazi after a strike by Ukrainian unmanned boats. pic.twitter.com/wqK8mTqfzb — Clash Report (@clashreport) November 22, 2026

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν ότι η φωτιά κατασβέστηκε και η ασφάλεια στην περιοχή αποκαταστάθηκε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσαν ότι το λιμάνι της Βεγγάζης, η ναυτική βάση και οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις τους δεν υπέστησαν ζημιές που να επηρεάζουν τη λειτουργία τους και ότι οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.

Δεύτερη επίθεση σε εμπορικό πλοίο με ναυτικά drones

Λίγες ώρες μετά το πλήγμα στο ρωσικό πολεμικό, οι λιβυκές αρχές ανακοίνωσαν και δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά εναντίον εμπορικού πλοίου στα ανοικτά της Βεγγάζης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, το σκάφος δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας φορτωμένα με εκρηκτικά.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι πρόκειται για πλοίο τύπου ro-ro, το οποίο μεταφέρει κυρίως τροχοφόρα οχήματα και έφερε σημαία Μάλτας.

Οι λιβυκές αρχές επιβεβαίωσαν ότι μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και έλαβαν ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν τον ακριβή αριθμό τους.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλχαντάθ, οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης αναχαίτισαν περισσότερα από 12 μη επανδρωμένα σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά στα ανοικτά της Βεγγάζης.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν όλα τα σκάφη αποτελούσαν μέρος της ίδιας επιχείρησης ούτε ποιος τα είχε εξαπολύσει.

BREAKING:



New videos show Ukrainian naval drones striking Russian military-linked cargo vessels off the coast of Benghazi in Libya right now.



The attacks come just 12 hours after the Ukrainians sank the 105-meter-long Russian Navy corvette Merkury in the Port of Benghazi. pic.twitter.com/TpJb5bqZ5O — Visegrád 24 (@visegrad24) November 22, 2026

Ο ΟΗΕ ζητά ανεξάρτητη έρευνα για τις δύο επιθέσεις

Η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τα πλήγματα στο λιμάνι και στα ανοικτά της Βεγγάζης, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνησή τους.

Σε ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας Χ, η αποστολή ζήτησε «άμεση, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα», προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες των επιθέσεων και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

Ο ΟΗΕ απέφυγε να κατονομάσει οποιαδήποτε χώρα ως υπεύθυνη, υπογραμμίζοντας ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης πρέπει να γίνονται σεβαστές.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο η χώρα να εμπλακεί σε ευρύτερες διεθνείς συγκρούσεις και εξέφρασε την ετοιμότητά του να συνδράμει τις λιβυκές αρχές στις έρευνες.

Δέκα τραυματίες και προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu, δέκα εργαζόμενοι στο λιμάνι τραυματίστηκαν κατά την πρώτη επίθεση, ενώ το πλήρωμα του εμπορικού πλοίου με σημαία Μάλτας απομακρύνθηκε μετά το δεύτερο πλήγμα.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε επίσης ότι υπέβαλε επίσημη καταγγελία στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητώντας διεθνή έρευνα για τα περιστατικά.

Παράλληλα, οι αρμόδιες στρατιωτικές και υπηρεσίες ασφαλείας της Βεγγάζης ξεκίνησαν έρευνα σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές, προκειμένου να εξακριβωθούν η προέλευση των επιθέσεων, ο τρόπος πραγματοποίησής τους και η ταυτότητα των δραστών.

🇺🇦⚔️🇷🇺 Libyan authorities confirm a suspected Ukrainian sea-drone attack on a Russian vessel at Benghazi naval base on Sunday.



Eastern Libyan officials said the ship, docked for refueling and supplies under a Russia-Libya cooperation agreement, was hit by unmanned vehicles,… pic.twitter.com/e5VOEwPUpX — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 22, 2026

Οι υποψίες για ουκρανική εμπλοκή και οι επιθέσεις μακριά από το μέτωπο

Παρότι δεν έχει υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης, οι επιθέσεις στη Βεγγάζη σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία έχει επεκτείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις της εναντίον ρωσικών ναυτικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η στοχοποίηση των συγκεκριμένων υποδομών αποσκοπεί στον περιορισμό των εσόδων που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Μόλις το Σάββατο (21/11), ρωσικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone στη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στα φινλανδικά χωρικά ύδατα.

Είχε προηγηθεί, τον Μάρτιο του 2026, η βύθιση ρωσικού πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στα ανοικτά της Λιβύης, έπειτα από επίθεση για την οποία η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία.

Η καταστροφή της κορβέτας «Μέρκιουρι» στη Βεγγάζη αναδεικνύει εκ νέου την ευπάθεια ρωσικών ναυτικών μονάδων σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα συστήματα, ακόμη και σε λιμάνια που βρίσκονται πολύ μακριά από την Ουκρανία.

Η πιθανή ουκρανική εμπλοκή στις επιθέσεις της Βεγγάζης παραμένει, ωστόσο, ανεπιβεβαίωτη, καθώς δεν έχει παρουσιαστεί επίσημα κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει την ταυτότητα των δραστών.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται και οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή σε επιθέσεις στην περιφέρεια του Κιέβου.

Mediterranean | Benghazi, Libya | Maritime Security Update



On 22 November 2026, two potentially separate maritime attacks were reported near Benghazi, Libya: one involving a Russian warship in port and another involving a merchant vessel off the Libyan coast.

1. Russian Warship… pic.twitter.com/8mIRgUsLNZ — Littoral Insight (@LittoralInsight) November 22, 2026

Η Λιβύη προειδοποιεί ότι δεν θα γίνει πεδίο ξένων συγκρούσεων

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης υπογράμμισε ότι η χώρα δεν αποτελεί μέρος του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ούτε συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη ένοπλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της.

Οι αρχές της Βεγγάζης χαρακτήρισαν τις επιθέσεις παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ανάλογη θέση διατύπωσε και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη, η οποία απέρριψε οποιαδήποτε απόπειρα μετατροπής της Λιβύης σε «πεδίο διεθνών συγκρούσεων και ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών μεταξύ ξένων δυνάμεων».

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρατεταμένης πολιτικής και στρατιωτικής διαίρεσης της χώρας.

Μετά την ανατροπή και τη δολοφονία του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη παραμένει αντιμέτωπη με βαθιά αστάθεια και ανταγωνιστικά κέντρα εξουσίας.

Σήμερα διαθέτει δύο αντίπαλες κυβερνήσεις. Η μία εδρεύει στην Τρίπολη, υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

Η δεύτερη έχει την έδρα της στη Βεγγάζη και πρόσκειται στον ισχυρό στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και στους γιους του.

Οι δύο πλευρές, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο εμπλοκής της Λιβύης στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι επιθέσεις στα πλοία επαναφέρουν έτσι το ζήτημα της ασφάλειας των λιβυκών λιμανιών, αλλά και τον κίνδυνο η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία να αποκτήσει νέες διαστάσεις στη Μεσόγειο.

protothema.gr