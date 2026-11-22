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Σοβαρές ζημιές υπέστη ρωσικό πολεμικό πλοίο έπειτα από επίθεση με drones στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, στη Λιβύη, με πληροφορίες να δείχνουν ότι πίσω από το χτύπημα βρίσκεται η Ουκρανία. Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται δύο Λίβυους στρατιωτικούς αξιωματούχους, η επίθεση φέρεται να οργανώθηκε από την ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU), με μη επανδρωμένα σκάφη που ξεκίνησαν από βάση στη δυτική Λιβύη. Από το χτύπημα προκλήθηκε έκρηξη και πυρκαγιά, ενώ οι λιβυκές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης επιβεβαίωσε την επίθεση, χωρίς να αποδώσει την ευθύνη σε κάποια συγκεκριμένη πλευρά. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας, το πλοίο βρισκόταν ελλιμενισμένο σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη όταν σημειώθηκε η επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με drone.

Σύμφωνα με δύο Λίβυους στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Αxios, από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο «Merkury», μια κορβέτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης.

Footage of the Russian Navy's Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night.



The ship was destroyed. pic.twitter.com/hw1mez49Ab — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026

Για το πλήγμα δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης, ωστόσο οι αξιωματούχοι, οι οποίοι επικαλέστηκαν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας για την επίθεση και ανέφεραν ότι αρκετά ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν εναντίον του πλοίου από μια βάση που διαχειρίζονται οι ουκρανικές δυνάμεις στη δυτική Λιβύη. Τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, ενώ δύο χτύπησαν το πολεμικό πλοίο.

Το Σάββατο, ρωσικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone στη Θάλασσα της Βαλτικής.

Mediterranean | Benghazi, Libya | Maritime Security Update



On 22 November 2026, two potentially separate maritime attacks were reported near Benghazi, Libya: one involving a Russian warship in port and another involving a merchant vessel off the Libyan coast.

1. Russian Warship… pic.twitter.com/8mIRgUsLNZ November 22, 2026

Στις αρχές Μαρτίου, ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου βυθίστηκε στ’ ανοικτά των λυβικών ακτών έπειτα από επίθεση που η Μόσχα απέδωσε στην Ουκρανία.

Μετά την ανακοίνωση από λιβυκά μέσα ενημέρωσης μιας έκρηξης σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη, η κυβέρνηση που εδρεύει στην πόλη αυτή δήλωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως η έκρηξη «σημειώθηκε επί του ρωσικού πλοίου που είχε δέσει στο λιμάνι» και ότι «πιθανόν αυτό είχε αποτελέσει στόχο επίθεσης drones».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Ρωσία και είχε κάνει στάση στη Βεγγάζη για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και προμήθειες, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης δήλωσαν ότι το λιμάνι της Βεγγάζης, η ναυτική βάση και οι αποθήκες τους παρέμειναν άθικτες και ότι οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά, μετά την πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο και τη διαπίστωση της ασφάλειας του χώρου.

Διενεργείται «ενδελεχής έρευνα» σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της επίθεσης, η προέλευσή της και οι υπεύθυνοι.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης δηλώνει ότι η Λιβύη «δεν αποτελεί μέρος του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου», ούτε εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της.

Η Λιβύη συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με την αστάθεια και διχασμούς μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Σήμερα κυβερνάται από δύο αντίπαλες διοικήσεις: Η μία υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, στην Τρίπολη, που είναι αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, και η άλλη, στη Βεγγάζη, που τελεί υπό την εξουσία του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ και της οικογένειάς του.

Σε ανακοίνωση, η κυβέρνηση στην Τρίπολη απέρριψε επίσης κάθε προσπάθεια μετατροπής της Λιβύης σε «πεδίο διεθνών συγκρούσεων και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ ξένων δυνάμεων».

Δήλωσε ότι αρνείται «να χρησιμοποιηθούν το έδαφός της, τα λιμάνια της και τα χωρικά της ύδατα για στρατιωτικούς ή εφοδιαστικούς σκοπούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Λιβύων πολιτών και την κυριαρχία του κράτους».

Τέλος, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο υποδοχής «παράνομων ξένων δυνάμεων» και τη χρήση από αυτές των εθνικών υποδομών, καθώς αυτό θα άνοιγε τον δρόμο για «επέκταση των εξωτερικών συγκρούσεων» στο λιβυκό έδαφος.

protothema.gr