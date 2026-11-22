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Η Μαρία Κουρέα, 79 ετών, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της, στη Λεμεσό, από το πρωί σήμερα 22 Νοεμβρίου, 2026.

Η 79χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,50μ. περίπου, με κόκκινα μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.