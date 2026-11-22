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Σπάνια προσωπικά αντικείμενα επιβατών του «Τιτανικού» βγήκαν στο σφυρί, καταγράφοντας τιμές-ρεκόρ.

Ανάμεσα στα ακριβότερα ήταν ένα ρολόι τσέπης της Μέρι Μάνγκαν, η οποία ταξίδευε στην τρίτη θέση, που πωλήθηκε έναντι 250.000 λιρών, καθώς και ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι της γνωστής επιβάτιδας Λέιντι Νταφ Γκόρντον, το οποίο άλλαξε χέρια για 150.000 λίρες.

Ένα άλλο αντικείμενο ήταν μια λεπτομερής, λεκιασμένη από νερό επιστολή που ανακτήθηκε από το πτώμα του συντάκτη της, του επιβάτη πρώτης θέσης Ραμόν Αρταγαβεϊτία Γκόμεζ, η οποία πωλήθηκε για 80.000 λίρες, σύμφωνα με το BBC.

Diamond ring owned by aristocrat Titanic survivor sells for £150,000 at auction – while ticket to see boat set off goes for £40,000 https://t.co/1KZwPSj3De — Daily Mail (@DailyMail) November 21, 2026

Ο δημοπράτης Άντριου Άλντριτζ της εταιρείας «Henry Aldridge and Son» στο Ντέβιζες του Γουίλτσαϊρ, δήλωσε ότι η «επική πώληση» αποτελεί απόδειξη του διαρκούς παγκόσμιου ενδιαφέροντος για αυτή την τραγική ιστορία.

Ο «Τιτανικός» αναχώρησε για το παρθενικό του ταξίδι στις 10 Απριλίου 1912 και βυθίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Απριλίου, με αποτέλεσμα να χαθούν περίπου 1.500 ανθρώπινες ζωές.

Το χρυσό ρολόι βρέθηκε πάνω στο σώμα της 32χρονης ιρλανδής επιβάτιδας Μάνγκαν και επιστράφηκε στην οικογένειά της μαζί με τα υπόλοιπα προσωπικά της αντικείμενα.

Πρόσφατα εκτέθηκε για αρκετές εβδομάδες μαζί με το υπόλοιπο της Συλλογής Μάνγκαν στο «Titanic Belfast». Η Μάνγκαν είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ και είχε επιστρέψει στην Ιρλανδία στις αρχές του 1912 για να επισκεφθεί την οικογένειά της.

Η σπάνια επιστολή, η οποία γράφτηκε επί του πλοίου στα ισπανικά σε επίσημο χαρτί με την επιστολόχαρτο του «Τιτανικού», περιγράφει λεπτομερώς το «Τιτανικό», από τα χρώματα της βαφής έως τη θερμοκρασία και τον αριθμό των επιβατών στο εστιατόριο.

Ήταν ένα από τα περισσότερα από 100 αντικείμενα που συνδέονται με το καταδικασμένο υπερωκεάνιο και πωλήθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα ασφαλιστικό έγγραφο, το οποίο πούλησε για 27.000 λίρες, και ένα σπάνιο εισιτήριο, το οποίο πούλησε για 45.500 λίρες.

Ένα άλλο ήταν μια ταχυδρομική κάρτα που έγραψε ο Τζακ Φίλιπς, ένας ανώτερος χειριστής ασυρμάτου ο οποίος έχασε τη ζωή του στην καταστροφή μετά από ηρωικές πράξεις, η οποία πουλήθηκε για 32.000 λίρες.

Ο Φίλιπς παρέμεινε στη θέση του στέλνοντας ασύρματα σήματα κινδύνου και βοήθησε στον συντονισμό των προσπαθειών διάσωσης καθώς το πλοίο βυθιζόταν. «Το συνολικό ποσό των πωλήσεων ξεπέρασε κατά πολύ το 1 εκατομμύριο λίρες, και τα αντικείμενα από τον Τιτανικό αποτέλεσαν μεγάλο μέρος αυτού του ποσού», δήλωσε ο Άλντριτζ.

Ανέφερε ότι το ρολόι έσπασε το ρεκόρ για αντικείμενο που πωλήθηκε από επιβάτη τρίτης θέσης, ενώ το δαχτυλίδι πωλήθηκε για το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ για κόσμημα από τον Τιτανικό.

«Το ενδιαφέρον για την ιστορία αυτή είναι παγκόσμιο· οι πελάτες μου προέρχονται από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου», είπε.

«Πιστεύω ότι οι τιμές αντανακλούν το διαρκές ενδιαφέρον για το θέμα και αυτό που κάνουμε με αυτά τα αντικείμενα είναι να διατηρούμε ζωντανές τις αναμνήσεις των ανθρώπων», πρόσθεσε.

protothema.gr