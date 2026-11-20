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Σε τιμή υψηλότερη από την ανώτατη εκτίμησή του κατακυρώθηκε τελικά το κυπριακό σταυρόσχημο ειδώλιο από πικρόλιθο, ηλικίας περίπου 4.000 ετών, στη δημοπρασία «Antiquities and Ancient Art» του οίκου Freeman’s στο Σικάγο.

Το αντικείμενο, ύψους μόλις 9,5 εκατοστών, κατακυρώθηκε έναντι 15.360 δολαρίων, ενώ η αρχική εκτίμηση του οίκου κυμαινόταν μεταξύ 8.000 και 12.000 δολαρίων. Η τιμή εκκίνησης ήταν 4.000 δολάρια.

Η ταυτότητα του αγοραστή δεν έχει γίνει γνωστή. Βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται για τον συλλέκτη κυπριακής τέχνης Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος είχε εντοπίσει το ειδώλιο στον κατάλογο της δημοπρασίας και είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να το αποκτήσει, με στόχο να συμβάλει στην επιστροφή του στην Κύπρο.

Πριν από τη δημοπρασία, η υπόθεση είχε αναδείξει το ζήτημα της δυνατότητας διεκδίκησης του αντικειμένου από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από τη δημοπρασία, ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Γιώργος Γεωργίου, είχε αναφέρει ότι η υπηρεσία παρακολούθησε τη συγκεκριμένη περίπτωση και προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες, χωρίς ωστόσο να προκύψει το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό για τη στοιχειοθέτηση νομικά τεκμηριωμένης αξίωσης διεκδίκησης.

Στην ίδια δημοπρασία κατακυρώθηκαν και οι δύο κυπριακοί αμφορείς της Δίχρωμης Κεραμικής που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο του Freeman’s. Ο πρώτος, με αριθμό 156, κατακυρώθηκε έναντι 1.280 δολαρίων και ο δεύτερος, με αριθμό 157, έναντι 3.200 δολαρίων, αρκετά πάνω από την τιμή εκτίμησης.