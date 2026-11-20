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Την ανάγκη επίτευξης παγκόσμιας συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη ναυτιλία, με ενιαίους και εφαρμόσιμους κανόνες για όλα τα πλοία, υπογραμμίζει το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ), στηρίζοντας κοινή δήλωση εννέα διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών ενόψει της 85ης συνόδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC 85) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026, με τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία να καλεί τις κυβερνήσεις να καταλήξουν σε ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα στηρίζει την απανθρακοποίηση χωρίς να δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Το ΚΝΕ επισημαίνει ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικές και τεχνολογικά εφαρμόσιμες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος, τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων και την ετοιμότητα των απαραίτητων υποδομών.

Έκκληση για συμβιβασμούς μεταξύ των κρατών

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο καλεί τα κράτη μέλη του IMO να επιδείξουν την αναγκαία διάθεση συμβιβασμού, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση.

Βασική επιδίωξη είναι η αποφυγή διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών κανονισμών, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλληλεπικαλυπτόμενες υποχρεώσεις συμμόρφωσης και πολλαπλές χρεώσεις για τις ίδιες εκπομπές.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, η ναυτιλία αποτελεί παγκόσμια δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται ισότιμα σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, ιδιοκτησίας ή επιχειρηματικού μοντέλου.

Οι εννέα οργανισμοί υπογραμμίζουν ότι ένα ενιαίο σύστημα θα προσφέρει μεγαλύτερη κανονιστική και επενδυτική βεβαιότητα στους πλοιοκτήτες και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου.

Στόχος οι μηδενικές εκπομπές έως το 2050

Η κοινή παρέμβαση εντάσσεται στις προσπάθειες υλοποίησης της στρατηγικής του IMO για το 2023, η οποία προβλέπει την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 ή περίπου τότε.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία αναγνωρίζει την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων και ενίσχυσης των επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών δεν είναι ακόμη εμπορικά διαθέσιμα σε επαρκή κλίμακα για την πλειονότητα του υφιστάμενου στόλου.

Για τον λόγο αυτό, οι νέοι κανονισμοί θα πρέπει να προβλέπουν ευέλικτους μηχανισμούς συμμόρφωσης, ώστε τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις να μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της μετάβασης.

Κίνητρα για εναλλακτικά καύσιμα και νέες επενδύσεις

Οι διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί ζητούν οι κανονισμοί να επιβραβεύουν τις επαληθεύσιμες μειώσεις εκπομπών και να παρέχουν οικονομικά ή τεχνικά κίνητρα για την αξιοποίηση καθαρότερων καυσίμων.

Όπως επισημαίνουν, η βιομηχανία έχει ήδη επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε πλοία που μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και σε νέες τεχνολογίες.

Η συνέχιση των επενδύσεων εξαρτάται, ωστόσο, από τη διαμόρφωση σταθερού και προβλέψιμου κανονιστικού περιβάλλοντος, αλλά και από τη δυνατότητα παραγωγής των απαραίτητων καυσίμων σε μεγάλες ποσότητες και ανταγωνιστικές τιμές.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο θα πρέπει να στηρίζει την προσαρμογή του υφιστάμενου στόλου και να διατηρεί ουδέτερη στάση απέναντι στις διαφορετικές τεχνολογικές επιλογές.

Η σημασία της συνόδου MEPC 85

Η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία αναγνωρίζει ότι οι προτάσεις που έχουν υποβάλει οι κυβερνήσεις παραμένουν υπό εξέταση και ζητά την αξιολόγησή τους με στόχο τον εντοπισμό κοινά αποδεκτών λύσεων.

Σημαντικό μέρος της προσπάθειας αφορά επίσης την ανάπτυξη τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών για την πιστοποίηση των καυσίμων και τη μέτρηση των εκπομπών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

Την κοινή δήλωση υπογράφουν οι διεθνείς οργανισμοί BIMCO, CLIA, IBIA, ICS, INTERCARGO, INTERFERRY, INTERTANKO, IPTA και WSC, που εκπροσωπούν ευρύ φάσμα της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο συντάσσεται με την έκκλησή τους για ταχεία επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο του IMO, υποστηρίζοντας ότι η καθιέρωση κοινών και εφαρμόσιμων κανόνων αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ασφαλή και οικονομικά βιώσιμη μετάβαση σε ναυτιλία χαμηλότερων εκπομπών.