Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στην προσέλκυση νέων ναυτιλιακών εταιρειών, τεχνολογικών επιχειρήσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών στοχεύει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο έχει αναθέσει ειδική επιστημονική μελέτη για την καταγραφή των αναγκών του κλάδου και την επεξεργασία μέτρων και κινήτρων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου.

Την πρωτοβουλία παρουσίασε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, μιλώντας την Τετάρτη (11/11) σε ημερίδα στη Λεμεσό, με θέμα «Is maritime technology delivering? From business performance to life at sea», επισημαίνοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η Κύπρος να εξελιχθεί σε περιβάλλον ανάπτυξης, δοκιμής και εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών για τη ναυτιλία.

Όπως εξήγησε, η μελέτη θα καλύψει ολόκληρο το φάσμα των ναυτιλιακών υπηρεσιών που προσφέρονται σήμερα στην Κύπρο, με στόχο τον εντοπισμό των υφιστάμενων κενών και προκλήσεων, καθώς και την υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε τομείς όπως η ναυτιλιακή τεχνολογία, η ανάπτυξη λογισμικού, οι ψηφιακές λύσεις, η έρευνα και η καινοτομία, με την Υφυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Κύπρος επιδιώκει να διευρύνει το ναυτιλιακό της οικοσύστημα πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες διαχείρισης πλοίων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός μέσω του CYSh1P

Παράλληλα με την προσπάθεια προσέλκυσης νέων επενδύσεων, το Υφυπουργείο προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλιακής διοίκησης, με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα CYSh1P.

Σύμφωνα με τη Μαρίνα Χατζημανώλη, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση πλοιοκτητών, διαχειριστών πλοίων και άλλων επαγγελματιών του κλάδου.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, οι κυβερνητικές επιδιώξεις δεν περιορίζονται στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Υφυπουργείου, αλλά επεκτείνονται στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η Υφυπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η στενή συνεργασία της ναυτιλιακής διοίκησης με τις επιχειρήσεις, η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ναυτιλιακών εταιρειών και διαχειριστών πλοίων, οι ερευνητικές δυνατότητες και η αναπτυσσόμενη κοινότητα νεοφυών επιχειρήσεων.

Κατά την ίδια, ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών προσφέρει τη δυνατότητα στενότερης συνεργασίας μεταξύ του κράτους, των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των παρόχων τεχνολογίας.

Η ναυτιλία στους πέντε στρατηγικούς τομείς για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Μαρίνα Χατζημανώλη και στη νέα Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη 2026-2032, η οποία εγκρίθηκε την Τρίτη (10/11) από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως ανέφερε, η στρατηγική εστιάζει στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε πέντε στρατηγικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές.

Στόχος είναι η υιοθέτηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης σε δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την τεχνολογία στη ναυτιλία πρέπει πλέον να μετατοπιστεί από τις θεωρητικές δυνατότητες των νέων συστημάτων στα μετρήσιμα αποτελέσματα που μπορούν να προσφέρουν.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ως βασικά κριτήρια την αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας, αλλά και την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας των ναυτικών.

Ζητούμενο οι πρακτικές και εμπορικά βιώσιμες λύσεις

Η Μαρίνα Χατζημανώλη επεσήμανε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας και οι νεοφυείς επιχειρήσεις οφείλουν να κατανοούν τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες του ναυτιλιακού κλάδου, ενώ οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση σε πρακτικές, επεκτάσιμες και εμπορικά βιώσιμες λύσεις.

Υποστήριξε ότι ο ρόλος του κράτους δεν είναι να καθορίζει ποιες τεχνολογίες θα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, αλλά να διαμορφώνει ένα προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον, να παρέχει σύγχρονες διοικητικές υπηρεσίες και να δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και δοκιμής καινοτόμων εφαρμογών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σταθερή υποστήριξη της Κύπρου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης και καινοτομίας που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Επενδύσεις στην κατάρτιση των ναυτικών

Πέρα από τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές προοπτικές, η Υφυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως εξήγησε, οι ναυτικοί καλούνται πλέον να εργάζονται σε ολοένα πιο προηγμένα πλοία και να χρησιμοποιούν σύνθετα ψηφιακά συστήματα, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.

Σύμφωνα με την ίδια, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ναυτιλίας πρέπει να συνοδεύεται από την κατάλληλη προετοιμασία των εργαζομένων, ώστε να διατηρηθεί η ελκυστικότητα του κλάδου για τις νεότερες γενιές.

Καταλήγοντας, η Μαρίνα Χατζημανώλη υπογράμμισε ότι η τεχνολογική καινοτομία που επιδιώκει να υποστηρίξει η Κύπρος πρέπει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της ναυτιλίας, να μειώνει την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα και να υποστηρίζει, αντί να υποκαθιστά, τον ανθρώπινο παράγοντα.