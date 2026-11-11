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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές σε Ιταλία, Σκωτία και Ιρλανδία, μετά τις απειλές για τοποθέτηση βομβών σε εκατοντάδες σχολεία. Οι απειλές προκάλεσαν μαζικές εκκενώσεις σχολικών κτιρίων, με χιλιάδες μαθητές να απομακρύνονται από τις αίθουσες διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι απειλές διατυπώθηκαν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων που εστάλησαν σε σχολεία των τριών χωρών. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για συντονισμένη ενέργεια με στόχο την πρόκληση αναστάτωσης στην Ευρώπη.

Συναγερμός σε περισσότερα από 300 σχολεία στην Ιταλία

Στην Ιταλία, περισσότερα από 300 σχολεία έλαβαν email που έκαναν λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν δεκάδες εκκενώσεις.

Οι απειλές έφτασαν σε σχολεία πολλών πόλεων, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο, η Νάπολη, η Βενετία, η Τεργέστη, η Πάντοβα, το Μπέργκαμο και η Μόντενα, καθώς και σε περιοχές της Τοσκάνης.

Μόνο στην περιφέρεια του Λάτσιο εκκενώθηκαν περισσότερα από 50 σχολεία, σύμφωνα με τη μαθητική οργάνωση Rete degli Studenti Medi.

«Ήρθαμε για να σας εξοντώσουμε. Θα προχωρήσουμε σε γενοκτονία κατά των Ιταλών», αναφέρεται στο απειλητικό email, το οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, εστάλη από το εξωτερικό και υπογράφεται από τον «Μιχαήλ Αντρόποφ, ηγέτη του Βιλαγιάτ Μισογινιστάν».

Στο ίδιο μήνυμα γίνεται αναφορά και σε τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Οι πυροτεχνουργοί πραγματοποιούν ελέγχους στα σχολικά κτίρια, ενώ, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, δεκάδες σχολικά συγκροτήματα έχουν εκκενωθεί.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για τις 16:00 (ώρα Ιταλίας) στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι και Αντόνιο Ταγιάνι, οι υπουργοί Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι και Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, καθώς και επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας.

Ο Κροζέτο έκανε λόγο για «στρατηγική διασποράς τρόμου», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πίσω από ορισμένες απειλές μπορεί να βρίσκονται και φαρσέρ, όχι απαραίτητα ξένες χώρες ή εχθρικές οργανώσεις.

Απειλές και σε σχολεία της Σκωτίας και της Ιρλανδίας

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους Financial Times, αντίστοιχα απειλητικά μηνύματα έλαβαν σχολεία στη Σκωτία, την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου επίσης πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκκενώσεις.

Οι βρετανικές Αρχές αντιμετωπίζουν τις απειλές ως πιθανές φάρσες. Η Αστυνομία της Σκωτίας ανακοίνωσε ότι τα μηνύματα εστάλησαν μαζικά σε παραλήπτες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία, επισημαίνοντας ότι, με βάση την έως τώρα αξιολόγησή της, δεν θεωρούνται αξιόπιστες απειλές.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναφορές για ανησυχητικό ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε σταλεί σε αρκετά σχολεία.

Στην Ιταλία, παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και τις προηγούμενες ημέρες, όταν ηλεκτρονικό μήνυμα με απειλές είχε σταλεί σε περίπου 280 διευθυντές σχολείων. Παράλληλα, εξετάζεται πιθανή σύνδεση με τις απειλές της 5ης Νοεμβρίου για δύο πτήσεις προς το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης.

protothema.gr