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Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το τηλεφώνημα για ύπαρξη βόμβας σε εκπαιδευτήριο της Πάφου λίγο πριν το μεσημέρι.

Μετά το τηλεφώνημα σήμανει συναγερμός στην Αστυνομία Πάφου, μέλη της οποίας έσπευσαν επί τόπου και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών εκκένωσαν τους χώρους του σχολείου από τους μαθητές και το προσωπικό. Αμέσως άρχισαν εντατικές έρευνες για εντοπισμό τυχόν εκρηκτικού μηχανισμού όπως ανέφερε το τηλεφώνημα, οι οποίες κάλυψαν όλους τους χώρους του εκπαιδευτηρίου.

Από τις έρευνες δεν προέκυψε τελικά οτιδήποτε και οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις τους με τη λειτουργία του σχολείου να επαναρχίζει και να συνεχίζεται κανονικά.