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Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού και άλλων συναφών αδικημάτων, τα οποία διαπράχθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2026, στη Λάρνακα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στον αριθμό τηλεφώνου 24804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.