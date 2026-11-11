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Αντι-Navtex εξέδωσε την Τετάρτη το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τη Navtex της Τουρκίας σε σχέση με τις έρευνες για τον GSI

Σημειώνει ότι η Navtex 352/26 της Τουρκίας «δεν έχει γίνει σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διενεργηθούν από το Abeille Marengo εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εξουσιοδοτηθεί με βάση την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας και δημοσιευθεί με τη ναυτική αγγελία (navigational warning) 345/26 του ΚΣΕΔ Λάρνακας, σημειώνεται.

Ο μόνος εγκεκριμένος σταθμός στην περιοχή ευθύνης της Navtex της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το ΚΣΕΔ Λάρνακας, προστίθεται.

ΚΥΠΕ