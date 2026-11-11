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Στον κόσμο της μουσικής ξεχωρίζει ήδη ο 10χρονος Μάιλς Μπόναμ (Miles Bonham) από το Σικάγο, ο οποίος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή της μουσικής βιομηχανίας χάρη στο ιδιαίτερο ταλέντο του.

Έχοντας μάθει μόνος να παίζει πέντε μουσικά όργανα μέχρι την ηλικία των 4 ετών, έχει τραβήξει την προσοχή μερικών από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, όπως ο Mαρκ Ρόνσον, ο Zedd και ο Skrillex.

Και ενώ το ταλέντο του τού άνοιξε πόρτες για εξαιρετικές ευκαιρίες, ο Μάιλς και οι γονείς του δηλώνουν σε αποκλειστική συνέντευξη στο PEOPLE ότι είναι αποφασισμένοι να διασφαλίσουν πως η μουσική καριέρα δεν θα εξελιχθεί εις βάρος της παιδικής του ηλικίας.

Η αγάπη του για τη μουσική εκδηλώθηκε από πολύ νωρίς. Σύμφωνα με τη μητέρα του, οι ασυνήθιστα ώριμες μουσικές προτιμήσεις του γιου της είχαν γίνει εμφανείς ήδη από τότε που ήταν μωρό. Μάλιστα, ενώ ήταν ακόμη νήπιο, είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο οκτάλεπτο «Stairway to Heaven», των Led Zeppelin, και επέμενε να ακούει ολόκληρο το τραγούδι.

Άρχισε κιθάρα όταν ήταν 4 ετών – Πόσα μουσικά όργανα παίζει σήμερα

Όταν έγινε τεσσάρων ετών, οι γονείς του αγόρασαν μια μεταχειρισμένη κιθάρα και εκείνος άρχισε να μαθαίνει μόνος του τραγούδια, παίζοντάς τα με το αυτί.

«Τα πρωινά άρχιζε να μαθαίνει μόνος του πώς να παίζει», λέει ο πατέρας του. «Κι εγώ ξυπνούσα και τον άκουγα να παίζει διάφορα. Κι αναρωτιόμουν: “Πώς ξέρεις να το κάνεις αυτό;”». Σύμφωνα με τη μητέρα του, ήδη από τα 4 είχε καταφέρει να παίζει συγχορδίες μπαρέ. Σύντομα οι γονείς του διαπίστωσαν ότι διέθετε μουσικό αυτί, καθώς μπορούσε να αναγνωρίζει ή να αναπαράγει μουσικές νότες χωρίς να χρειάζεται κάποιον ήχο αναφοράς.

Στη συνέχεια, ο Μάιλς έμαθε μόνος του πιάνο, γιουκαλίλι, μπάσο και ντραμς. Η αναζήτηση δασκάλου αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς αρκετοί καθηγητές δίσταζαν να αναλάβουν έναν τόσο μικρό μαθητή. Μία σχολή μουσικής, για παράδειγμα, ενημέρωσε αρχικά τη μητέρα του ότι δεν δεχόταν μαθητές κιθάρας κάτω των 9 ετών, ενώ συνήθως προτιμούσαν να ξεκινούν από την ηλικία των 11. Όταν, όμως, εκείνη έστειλε βίντεο με τον Μάιλς να παίζει τραγούδια που είχε μάθει μόνος του, η στάση της σχολής άλλαξε. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», της είπε εκπρόσωπος της σχολής.

Σήμερα, ο Μάιλς παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάσο, ντραμς, γιουκαλίλι και τρομπέτα, ενώ έχει ασχοληθεί επίσης με το σαξόφωνο, το τρομπόνι και το βιολί. Παράλληλα, δημιουργεί δική του μουσική και remix. «Κάθομαι στον υπολογιστή, πειραματίζομαι στο πληκτρολόγιο, προσπαθώντας να βρω τις συγχορδίες. Να δω, ας πούμε, τι θέλω να κάνω. Και μόλις βρω κάτι -ίσως έναν συγκεκριμένο ήχο από το synthesizer που μου αρέσει πολύ… ή μια διαδοχή συγχορδιών- αρχίζω να χτίζω πάνω σε αυτό», εξηγεί για τη διαδικασία που ακολουθεί.

Στην πορεία, ο Μάιλς έχει συναντήσει μερικά από τα μουσικά του ινδάλματα. Στα πέντε του χρόνια γνώρισε τον Μαρκ Ρόνσον, κάνοντάς του έκπληξη σε podcast του Φαρέλ Γουίλιαμς, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε μαζί του σε στούντιο ηχογράφησης. Έχει επίσης συναντήσει τον Zedd, τη Ρέμι Γουλφ και τον Questlove , ενώ το 2024 πέρασε χρόνο με τον Skrillex στο φεστιβάλ Lollapalooza.

Παρά τις επιτυχίες του, ο μικρός μουσικός λέει ότι οι φίλοι του δεν αντιμετωπίζουν το ταλέντο του ως κάτι ξεχωριστό, ενώ οι γονείς του επιμένουν ότι δεν υπάρχει πίεση να ολοκληρώνει μουσικά έργα ή να τηρεί προθεσμίες. «Είναι παιδί και θέλει να ζήσει μια παιδική ζωή, γι’ αυτό και τον ενθαρρύνουμε πολύ να τη ζήσει: να κάνει βόλτες με το ποδήλατο μαζί με τους φίλους του, να στήνει πάγκους με λεμονάδα…», εξηγεί ο πατέρας του.

Η μητέρα του χαρακτηρίζει την εξέλιξή του συγκλονιστική, αλλά παραδέχεται ότι η ανατροφή ενός παιδιού με τόσο ασυνήθιστο ταλέντο έχει και τις δικές της προκλήσεις.

Όπως τονίζει, εκείνη και ο σύζυγός της θέλουν να τον στηρίζουν, διατηρώντας παράλληλα τις ισορροπίες. Αυτό που τους κάνει περισσότερο περήφανους, όπως λέει, είναι ο χαρακτήρας του Μάιλς και της αδελφής του, επειδή είναι γλυκά παιδιά.

Παρότι ο Μάιλς έχει εκφράσει την επιθυμία να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική στο μέλλον, οι γονείς του θεωρούν ότι χρειάζεται πρώτα να ζήσει μια ολοκληρωμένη παιδική ηλικία. «Αν δεν μπορεί να είναι παιδί, τι θα έχει να πει στον κόσμο;» αναρωτιέται η μητέρα του.

iefimerida.gr