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Στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων της μουσικής βιομηχανίας εντάσσεται ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney), με το περιοδικό Forbes να υπολογίζει την καθαρή περιουσία του στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντας τον θρύλο των Beatles μεταξύ των πλουσιότερων μουσικών στον κόσμο.

Το πρώην μέλος των Beatles είναι ο τρίτος πλουσιότερος μουσικός στον κόσμο, πίσω από τον Jay-Z με 2,8 δισ. δολάρια και την Τέιλορ Σουίφτ με 2 δισ. δολάρια.

Την περιουσία του Μακ Κάρτνεϊ αποτελεί (φυσικά) ο μουσικός κατάλογος από τα χρόνια των Beatles και τη σόλο καριέρα του, αλλά και από τη συλλογή έργων τέχνης που διαθέτει, μεταξύ αλλων με έργα Πικάσο και Ματίς.

Ο 84χρονος Μακ Κάρτνεϊ αντλεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του από την MPL Communications, την εταιρεία που ίδρυσε το 1969 και η οποία διαχειρίζεται τον δικό του κατάλογο καθώς και εκείνους άλλων καλλιτεχνών.

Η απόκτηση από την εταιρεία πνευματικών δικαιωμάτων από καλλιτέχνες όπως ο Μπάντι Χόλι, από μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ και κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως το «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas», του αποφέρουν περίπου 250 εκατ. δολάρια, γράφει ο Guardian.

Επιπλέον, ως πρώην μέλος των Beatles, ο Μακ Κάρτνεϊ λαμβάνει το 25% των εσόδων από την Apple Corps, που χειρίζεται τα δικαιώματα των τραγουδιών του συγκροτήματος. Επίσης, κερδίζει από τα πνευματικά δικαιώματα συγγραφής των τραγουδιών (songwriting) των Beatles, έναν «θησαυρό» για τον οποίο αγωνίστηκε στα δικαστήρια των ΗΠΑ και της Βρετανίας με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 200 εκατ. δολάρια.

Ακόμη και δήμερα, στην ένατη δεκαετία της ζωής του, ο ΜακΚάρτνεϊ είναι μουσικά ενεργός και συνεχίζει να περιοδεύει. Ή να τραγουδά για άλλους, όπως το καλοκαίρι για τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κάλσε όπου τους τραγούδησε το «I Want to Hold Your Hand» των Beatles για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια…

protothema.gr