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Με το νέο του τραγούδι «Καλημέρα» επιστρέφει δισκογραφικά ο Νίκος Καρβέλας, δίνοντας παράλληλα μια πρώτη γεύση από το επόμενο άλμπουμ που ετοιμάζει.

Το κομμάτι κυκλοφορεί από την Panik Gold και κινείται σε ήχους με έντονα ρεμπέτικα στοιχεία, αποτελώντας τον προπομπό της νέας δισκογραφικής δουλειάς του καλλιτέχνη.

Με το «Καλημέρα», ο Νίκος Καρβέλας επιχειρεί για ακόμη μία φορά να συνδυάσει διαφορετικές μουσικές επιρροές, δίνοντας το πρώτο δείγμα από το υλικό που θα περιλαμβάνει το επερχόμενο άλμπουμ του.

Το νέο τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις ψηφιακές streaming πλατφόρμες.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, με την οποία τον συνδέει μια προσωπική και καλλιτεχνική σχέση δεκαετιών.

iefimerida.gr