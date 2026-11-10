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Τον δρόμο για νέα συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ άνοιξε, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, η χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών. Όπως ανέφερε, στόχος της Λευκωσίας είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για διευρυμένη συνάντηση και επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν το 2017, παρά τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους σήμερα Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της Ενημέρωσης των ΜΜΕ, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, είπε:

«Η χθεσινή συνάντηση άνοιξε τον δρόμο για το επόμενο ουσιαστικό βήμα στο Κυπριακό. Μια νέα κοινή συνάντηση με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα (ΓΓ) των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ), με τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού στο επίκεντρο.

Αυτή είναι η σημαντικότερη πολιτική διάσταση της χθεσινής συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ.

Η προσπάθεια αποκτά συνέχεια, συγκεκριμένο περιεχόμενο και ενισχυμένη προοπτική. Και αυτή η προοπτική δεν αποτελεί απλώς επιδίωξη της πλευράς μας. Αποτυπώνεται ρητά στο κοινό ανακοινωθέν των ΗΕ ως αποτέλεσμα των χθεσινών συζητήσεων, για τις οποίες ο ΓΓ ήταν διαρκώς ενήμερος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η χθεσινή συζήτηση δεν περιορίστηκε στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Συζητήθηκε η μεθοδολογία. Συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού. Και, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συγκεκριμένα ζητήματα καταγράφηκαν θετικά βήματα, ενώ σε άλλα εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές.

Το ουσιώδες είναι ότι η συζήτηση και στους τρεις αυτούς πυλώνες θα συνεχιστεί και μέχρι, αλλά και κατά τη συνάντηση στην παρουσία του ΓΓ.

Παράλληλα, οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν έχουν τη δική τους αυτοτελή αξία. Η συμφωνία για τη διάνοιξη δύο νέων σημείων διέλευσης, για πρώτη φορά μετά το 2018, καθώς και οι πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης κρίσεων αποτελούν απτά βήματα προόδου.

Αρκετά από αυτά, άλλωστε, περιλαμβάνονται στις 19 συγκεκριμένες εισηγήσεις που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η σημασία μιας διπλωματικής συνάντησης δεν εξαντλείται στον αριθμό των συμφωνιών που περιλαμβάνει το ανακοινωθέν της. Αποτυπώνεται, πρωτίστως, στις δυνατότητες που δημιουργεί για την επόμενη ημέρα.

Και για να αξιολογήσουμε τη σημασία του χθεσινού αποτελέσματος, αξίζει να δούμε τη συνολική διαδρομή που έχουμε διανύσει από τον Μάρτιο του 2023.

Από μια περίοδο σχεδόν έξι χρόνων διαπραγματευτικής στασιμότητας, με την τουρκική πλευρά να επιμένει σε αξιώσεις εκτός του συμφωνημένου πλαισίου λύσης, φτάσαμε στον διορισμό προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ, στην πραγματοποίηση δύο διευρυμένων συναντήσεων υπό την αιγίδα του, στην ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τον διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην προσωπική επίσκεψη του ΓΓ στην Κύπρο.

Και σήμερα, με συγκεκριμένες συμφωνίες, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κοινή συνάντηση με τον ΓΓ, με αντικείμενο και τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού.

Πρόκειται για μια σημαντική απόσταση που διανύθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διπλωματικό περιβάλλον. Μια πορεία που δεν ήταν ούτε δεδομένη ούτε προδιαγεγραμμένη.

Αυτή είναι και η σημασία της συνέπειας και της επιμονής στη διπλωματική προσπάθεια. Να δημιουργούνται δυνατότητες εκεί όπου προηγουμένως υπήρχαν αδιέξοδα. Να μετατρέπονται οι πρωτοβουλίες σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και κάθε αποτέλεσμα να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα.

Η πρόοδος, άλλωστε, δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία. Χτίζεται με επιμονή, με πρωτοβουλίες και με σταθερό προσανατολισμό στον στόχο.

Ασφαλώς, γνωρίζουμε ότι παραμένουν ουσιαστικές διαφορές και σημαντικά εμπόδια. Δεν τα υποτιμούμε. Αντιθέτως, η πλήρης επίγνωση των δυσκολιών είναι ακριβώς ο λόγος, για τον οποίο επιμένουμε στην ενεργητική διπλωματία και στη διατήρηση της προοπτικής.

Δεν επιδιώκουμε, άλλωστε, συναντήσεις απλώς για να συντηρούμε μια διαδικασία. Επιδιώκουμε μια διαδικασία που θα παράγει αποτελέσματα, θα δημιουργεί προοπτική και θα μας φέρνει πιο κοντά στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Και η χθεσινή συνάντηση επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή την προσέγγιση. Ότι ακόμη και μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, η επίμονη διπλωματική προσπάθεια μπορεί να δημιουργεί αποτελέσματα. Και κυρίως ότι τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να δημιουργούν τον πολιτικό και διπλωματικό χώρο για τα επόμενα, ουσιαστικότερα βήματα.

Αυτή είναι η σημασία της προόδου που επιτεύχθηκε χθες. Αποτελεί τη βάση για τη συνέχιση της προσπάθειας, με μεγαλύτερη δυναμική, συγκεκριμένο περιεχόμενο και σαφή προσανατολισμό.

Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε με την επικείμενη κοινή συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ. Να αξιοποιήσουμε όσα επιτεύχθηκαν, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017.

Με αυτή τη φιλοσοφία συνεχίζουμε. Με συνέπεια στη συμφωνημένη βάση λύσης, επιμονή στη διπλωματική προσπάθεια και ξεκάθαρο τελικό στόχο τον τερματισμό της κατοχής και την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.»