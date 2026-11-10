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Έκανε σοβαρή δήλωση ο διοικητής της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, Γεώργιος Αλεξάνδρου, κατά την τέλεση του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην παρουσία του υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερα βήματα, να αποκτήσουμε τα δικά μας μαχητικά αεροσκάφη», ανέφερε στον χαιρετισμό του.

Η δήλωση του ταξίαρχου, δεν αποκάλυπτε την πρόθεση για αγορά μαχητικών αεροσκαφών. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Θα ήταν, ωστόσο, ένα γενναίο και αποφασιστικό βήμα η δημιουργία μιας κυπριακής μοίρας μαχητικών αεροσκαφών.

Α.Π