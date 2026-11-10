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Από τις αναρτήσεις στο Truth Social στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου μετέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ την πλάκα του με τον Ντάνα Γουάιτ, καλώντας τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του UFC να ανέβει στο βήμα και να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σαν να ήταν ο νέος εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα (9/11), δύο ημέρες αφότου ο Τραμπ είχε ανακοινώσει, αστειευόμενος, ότι του προσφέρει τη θέση.

Η εμφάνιση του Γουάιτ στην αίθουσα ενημέρωσης δεν αποτελούσε επίσημη ανάληψη καθηκόντων, αλλά συνέχεια του αστείου που είχε προκαλέσει συζητήσεις και εικασίες το προηγούμενο 48ωρο.

«Σας παρουσιάζω τον κ. Ντάνα Γουάιτ», είπε ο Τραμπ, παραχωρώντας το βήμα στον επί χρόνια φίλο και υποστηρικτή του.

NOW – Trump introduces Dana White to the press briefing room at the White House. pic.twitter.com/gLgmKP2dTR — Disclose.tv (@disclosetv) November 9, 2026

Ντυμένος στα μαύρα, ο επικεφαλής του UFC στάθηκε μπροστά στους δημοσιογράφους και μπήκε αμέσως στον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου.

«Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Ποιος έχει την πρώτη ερώτηση;», είπε χαμογελώντας, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, συνέχισε στον ίδιο τόνο, αστειευόμενος ότι ο Γουάιτ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με τον δικό του τρόπο τους δημοσιογράφους.

«Δεν έχω πολιτικές φιλοδοξίες»

Παρά το χιουμοριστικό κλίμα, ο Γουάιτ φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι δεν σχεδιάζει να εγκαταλείψει τον χώρο των μαχητικών αθλημάτων για μια θέση στην αμερικανική κυβέρνηση.

«Δεν έχω καμία πολιτική φιλοδοξία», δήλωσε, περιγράφοντας όσα είχαν προηγηθεί μετά την ανάρτηση του Τραμπ.

«Βρισκόμουν σε αγώνα μποξ όταν με πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος. Οι τελευταίες 24 ώρες της ζωής μου ήταν τρελές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προτού συνεχίσει να δέχεται ερωτήσεις.

Σε μία από αυτές, δημοσιογράφος του ζήτησε να εκτιμήσει ποιος θα επικρατούσε σε έναν υποθετικό αγώνα μέσα σε κλουβί ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν.

A reporter asks Dana White for his analysis of who would win if there was a pound for pound cage match between Trump and Biden. pic.twitter.com/eOJkKKfUfo — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 9, 2026

Ο Γουάιτ άφησε να εννοηθεί ότι μια τέτοια αναμέτρηση θα είχε εξαιρετικά δυσάρεστη κατάληξη για τον Μπάιντεν, ενώ δεν έκρυψε για ακόμη μία φορά τον θαυμασμό του για τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Είναι ο πιο σκληρός και ανθεκτικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει σε ολόκληρη τη ζωή μου», είπε, αναφερόμενος και στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι αστειευόταν

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης ημέρας στις σχέσεις της κυβέρνησής του με τους δημοσιογράφους.

«Είχαμε μια πολύ κακή ημέρα με τον Τύπο και είπα, δεν ξέρω γιατί, μου ήρθε στο μυαλό το όνομά του. Είναι φίλος μου εδώ και πολύ καιρό. Σκέφτηκα ότι θα βάλω τον Ντάνα Γουάιτ νέο εκπρόσωπο Τύπου», ανέφερε.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι επρόκειτο για αστείο, επιμένοντας πάντως ότι ο επικεφαλής του UFC θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης.

«Ο Ντάνα αγαπά αυτή την ιδέα. Πιστεύω ότι μάλλον θα του άρεσε η δουλειά. Αγαπά τη χώρα και θα έκανε εξαιρετική δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση που προκάλεσε σύγχυση

Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο (7/11), όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι είχε προσφέρει στον Γουάιτ τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Στην ανάρτησή του περιέγραφε τον επικεφαλής του UFC ως «σπουδαίο μαχητή και πολεμιστή» και υποστήριζε ότι θα μπορούσε να αναλάβει καθήκοντα μαζί με μια ομάδα γνωστών αθλητών των μεικτών πολεμικών τεχνών.

Μεταξύ αυτών ανέφερε τους Ισλάμ Μαχατσέφ, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, Τζάστιν Γκέιτζι, Ντάνιελ Κόρμιερ, Αμάντα Νούνιες και Κάιλα Χάρισον.

«Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στη lunatic left (παλαβή Αριστερά). Ο Ντάνα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου που δεν θα μοιάζει με κανέναν άλλον. Ντάνα, σε παρακαλώ, δέξου τη δουλειά!», έγραφε ο Τραμπ.

Ο Γουάιτ τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση, αναρτώντας στο Instagram εικόνα του πίσω από το βήμα της αίθουσας ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, με τη λεζάντα «Στο επόμενο κεφάλαιο».

Την Κυριακή (8/11), ο Τραμπ δημοσίευσε και ένα σατιρικό βίντεο κινουμένων σχεδίων, στο ύφος της σειράς «Family Guy», στο οποίο ο Γουάιτ εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος Τύπου, έχοντας δίπλα του αθλητές του UFC που επιτίθεντο σε δημοσιογράφους μέσα στην αίθουσα ενημέρωσης.

Λίγο αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η ανακοίνωση δεν ήταν πραγματική.

«Φυσικά και αστειευόμουν. Μπορούσατε να το καταλάβετε, αφού είχα βάλει όλους αυτούς τους σπουδαίους μαχητές να έρθουν μαζί του ως βοηθοί. Ήταν απλώς λίγη διασκέδαση», εξήγησε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ο Γουάιτ είναι ιδιαίτερα ικανός και ότι αρκετοί αντιμετώπισαν θετικά την ιδέα, παρά τον χιουμοριστικό χαρακτήρα της.

«Ήταν ένα παράδειγμα όπου εγώ αστειευόμουν και μετά κάποιοι είπαν: “Ξέρεις, στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο κακή ιδέα”», ανέφερε.

Η κενή θέση στον Λευκό Οίκο

Η συζήτηση για τον Γουάιτ προέκυψε ενώ η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου παραμένει κενή, μετά την αποχώρηση της Κέιτι Ζακάρια τον Οκτώβριο, μόλις πέντε ημέρες αφότου ανέλαβε καθήκοντα.

Η Ζακάρια είχε διαδεχθεί την Καρολάιν Λέβιτ, η οποία είχε αποχωρήσει από τη θέση τον Αύγουστο.

Ο Γουάιτ και ο Τραμπ συνδέονται με μακροχρόνια φιλία, η οποία ξεκίνησε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, όταν επιχειρήσεις του σημερινού Αμερικανού προέδρου φιλοξενούσαν διοργανώσεις του UFC.

Ο επικεφαλής της διοργάνωσης έχει στηρίξει δημόσια τον Τραμπ, συμμετέχοντας σε συνέδρια των Ρεπουμπλικανών και σε προεκλογικές εκδηλώσεις.

Η εμφάνισή του στο βήμα του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα επιβεβαίωσε, τελικά, ότι οι δύο άνδρες αποφάσισαν να μεταφέρουν το αστείο και μπροστά στις κάμερες, χωρίς αυτό να συνοδεύεται από οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση διορισμού.

protothema.gr