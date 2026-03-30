Ένα από τα πιο άγρια νοκ άουτ στο UFC γυναικών δέχθηκε η Μέισι Μπάρμπερ από την Αλέξα Γκράσο σε αγώνα που διεξήχθη στο Σιάτλ.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του αγώνα, η 27χρονη Γκράσο πρώτα ζάλισε την αντίπαλό της με γροθιά στο πρόσωπο και μετά την έπνιξε με λαβή στον λαιμό αν και φαινόταν ότι η 32χρονη Μπάρμπερ είχε ήδη τεθεί νοκ άουτ από το χτύπημα που είχε δεχθεί.
Ενδεικτική της αγριότητας η εικόνα της Μπάρμπερ μετά τη λαβή καθώς ήταν εμφανώς αποπροσανατολισμένη χωρίς να γνωρίζει πού πατάει και πού βρίσκεται.
Στη συνέχεια, μάλιστα, έμεινε για αρκετά λεπτά ακίνητη στο πάτωμα με την Γκράσο να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης, να διακόπτει τον πανηγυρισμό της και να μένει στο πλευρό της αντιπάλου της.
Η Μπάρμπερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τον αγώνα με την ίδια να κάνει μια ανάρτηση στα social media προκειμένου να δείξει ότι ήταν σε καλή κατάσταση: «Ήταν μέρος του αγώνα. Συγχαρητήρια στην Αλέξα, πιαστήκαμε αλλά είμαστε καλά. Θα επιστρέψουμε σύντομα, ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε».