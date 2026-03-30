Ένα από τα πιο άγρια νοκ άουτ στο UFC γυναικών δέχθηκε η Μέισι Μπάρμπερ από την Αλέξα Γκράσο σε αγώνα που διεξήχθη στο Σιάτλ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του αγώνα, η 27χρονη Γκράσο πρώτα ζάλισε την αντίπαλό της με γροθιά στο πρόσωπο και μετά την έπνιξε με λαβή στον λαιμό αν και φαινόταν ότι η 32χρονη Μπάρμπερ είχε ήδη τεθεί νοκ άουτ από το χτύπημα που είχε δεχθεί.

Ενδεικτική της αγριότητας η εικόνα της Μπάρμπερ μετά τη λαβή καθώς ήταν εμφανώς αποπροσανατολισμένη χωρίς να γνωρίζει πού πατάει και πού βρίσκεται.

Στη συνέχεια, μάλιστα, έμεινε για αρκετά λεπτά ακίνητη στο πάτωμα με την Γκράσο να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης, να διακόπτει τον πανηγυρισμό της και να μένει στο πλευρό της αντιπάλου της.

Alarming scene in UFC: After being knocked out and choked simultaneously, a fighter remained unconscious for over a minute.



Alexa Grasso defeated Maycee Barber in the first round.



Should these types of fights be banned…?@danawhite #UFCSeattle@ParamountPlus pic.twitter.com/STmK4wHV3y March 29, 2026

Η Μπάρμπερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τον αγώνα με την ίδια να κάνει μια ανάρτηση στα social media προκειμένου να δείξει ότι ήταν σε καλή κατάσταση: «Ήταν μέρος του αγώνα. Συγχαρητήρια στην Αλέξα, πιαστήκαμε αλλά είμαστε καλά. Θα επιστρέψουμε σύντομα, ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε».

Looks like Maycee Barber is doing OK after that scary finish with Alexa Grasso at #UFCSeattle.



She reposted a message from her BF as she gets treatment post fight pic.twitter.com/U69i8Rcv7z — Damon Martin (@DamonMartin) March 29, 2026

