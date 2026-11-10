Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Θετική δυναμική προς τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν διαπιστώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, η χώρα του οποίου διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συζήτησή του με τον Καταριανό πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι εξετάστηκαν πολλά ζητήματα που αφορούν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

«Αδιαπραγμάτευτη» η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλες χώρες της περιοχής συμφωνούν πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα «αδιαπραγμάτευτο».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η επανέναρξη των στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν «φαντάζει αρκετά απίθανη» στην παρούσα φάση.

«Με την ολοκλήρωση αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης, οι Αμερικανοί και ολόκληρος ο κόσμος θα είναι πιο ασφαλείς», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του Κατάρ

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Κατάρ έκανε λόγο για «θετικές συνομιλίες» με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στην Ουάσινγκτον.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις επαφές, επισημαίνοντας ότι στόχος τους είναι η επίτευξη συμφωνίας και η αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

ertnews.gr