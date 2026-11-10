Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο δημοσιογράφος Τομάς Μπελτράν δολοφονήθηκε από ενόπλους έξω από το σπίτι του, στην επαρχία Μαναβί του Ισημερινού, όπως ανακοίνωσε η Fundamedios, μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Vistazo, οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στον δημοσιογράφο το βράδυ της Κυριακής. Τον πυροβόλησαν επανειλημμένα τη στιγμή που βγήκε από το αυτοκίνητό του.

Είχε καταγγείλει δήμαρχο για παράνομο πλουτισμό

Ο Μπελτράν, ιδιοκτήτης της ενημερωτικής ιστοσελίδας Calcetines, είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του τον περασμένο Απρίλιο, μετά τις καταγγελίες του για παράνομο πλουτισμό της δημάρχου της πόλης Μπολίβαρ, Λέδι Μουνιός.

Εκείνη την περίοδο είχαν δολοφονηθεί δύο συνεργάτες του, γεγονός που είχε εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλειά του.



Έκκληση για άμεση έρευνα

Η Ένωση Τύπου της Αμερικής (Inter American Press Association – Sociedad Interamericana de Prensa) καταδίκασε τη δολοφονία, ζητώντας τη διεξαγωγή «άμεσης και ενδελεχούς έρευνας» για τον εντοπισμό των δραστών.

Παράλληλα, υπογράμμισε το ιστορικό απειλών και εκφοβισμού που είχε προηγηθεί σε βάρος του δημοσιογράφου.

Από το 2025, ο Τομάς Μπελτράν είχε ενταχθεί στο Σύστημα Προστασίας Θυμάτων και Μαρτύρων της Γενικής Εισαγγελίας του Ισημερινού.

Σύμφωνα με την οργάνωση Periodistas sin Cadenas (Δημοσιογράφοι χωρίς αλυσίδες), έξι δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν στον Ισημερινό το 2025.

ertnews.gr