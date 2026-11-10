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Ιδιαίτερα τεταμένο και άκρως συγκρουσιακό είναι πλέον το σκηνικό στην Εκπαίδευση, με αφορμή το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το σύστημα διορισμού.

Κι αυτό διότι, η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας την Κυριακή για το θέμα, δεν ικανοποίησε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, πηγές των οποίων κάνουν λόγο για περιεχόμενο που εντείνει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς. Την ίδια ώρα, θέτουν και ζήτημα ανακολουθίας σε διαδικασίες και σημεία που τέθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου.

Αποτέλεσμα αυτού του κλίματος που επικρατεί είναι η πρόθεση των οργανώσεων να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων, ενώ ταυτόχρονα προτίθενται να εγκαινιάσουν νέο γύρο επαφών με κόμματα αλλά και με την επιτροπή Παιδείας της Βουλής, εκεί δηλαδή που θα καταλήξει σύντομα το επίμαχο νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, πηγές των εκπαιδευτικών οργανώσεων ανέφεραν στον «Φ» ότι η λήψη μέτρων είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει στο τραπέζι και είναι μάλιστα πολύ πιθανόν να ενεργοποιηθεί, ωστόσο, κάτι τέτοιο θα αποφασιστεί στα συλλογικά όργανα της κάθε οργάνωσης.

Όμως, βέβαιο πρέπει να θεωρείται ότι από κοινού οι τρεις οργανώσεις (ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ) θα προχωρήσουν άμεσα σε διαβουλεύσεις και ενημερωτικές συναντήσεις με κόμματα και Επιτροπή, φορείς τους οποίους θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικούς στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις τάξεις των οργανώσεων επικρατεί δυσφορία, τόσο για χειρισμούς από το υπουργείο Παιδείας στο εν λόγω ζήτημα, όσο και για τη μη ανταπόκριση –τουλάχιστον μέχρι στιγμής– του Προέδρου της Δημοκρατίας στο αίτημα τους για να συναντηθούν και να παρέμβει ώστε το αδιέξοδο στο εν λόγω κεφάλαιο της Εκπαίδευσης, να αρθεί.

Για το Υπουργείο, μας αναφέρθηκε ότι πέραν του περιεχομένου του νομοσχεδίου (υπενθυμίζεται ότι το σημείο της μονιμοποίησης εκπαιδευτικών με εξετάσεις παραμένει το «αγκάθι» μεταξύ των δύο πλευρών), υπάρχει δυσαρέσκεια και για άλλα ζητήματα. Μεταξύ των οποίων, η ενέργεια του να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το επίμαχο νομοσχέδιο στην παρούσα φάση καθώς και αναφορές του υπουργείου Παιδείας στην ανακοίνωση του της περασμένης Κυριακής, οι οποίες θεωρήθηκαν από τις οργανώσεις ως προσβλητικές, με αποτέλεσμα να ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Επομένως, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο πώς θα πορευτούν αυτές τις μέρες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και τι αποφάσεις θα λάβουν, πέραν από τα διαβήματα στα οποία προτίθενται να προχωρήσουν. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου, θα απαντηθεί.

Όσον αφορά στην πλευρά του υπουργείου Παιδείας, αυτό είναι αποφασισμένο για τα βήματα τα οποία ακολουθεί.

Έθεσε ήδη το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται στις 18 Νοεμβρίου, ώστε να προχωρήσει το θέμα ως είθισται και να πάρει το δρόμο για τη συζήτηση στη Βουλή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι σύντομα θα καλέσει εκ νέου τις εκπαιδευτικές οργανώσεις σε συνάντηση.

Κληθείσα αρμόδια πηγή να τοποθετηθεί επί της ενέργειας να τεθεί το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, υπό τις παρούσες συνθήκες όπου καταγράφονται αυτές οι διαφωνίες, ανέφερε ότι η δημόσια διαβούλευση αποτελεί μια κατεξοχήν δημοκρατική, ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία, προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και κάθε ενεργό πολίτη.

Αναφέρθηκε, επίσης, πως το Υπουργείο έχει ήδη πραγματοποιήσει εκτεταμένο κύκλο επαφών και διαβουλεύσεων με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και παραμένει έτοιμο να συνεχίσει το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων.

«Ο διάλογος δεν έχει εξαντληθεί και παραμένει ανοικτός. Αυτό, ωστόσο, δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι την επ’ αόριστον παράταση της συζήτησης, χωρίς να οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και αποφάσεις. Το Υπουργείο συνεχίζει με πνεύμα συνεργασίας, διάθεση συνεννόησης και σεβασμό στις απόψεις όλων, αλλά και με την αποφασιστικότητα που επιβάλλει η θεσμική του ευθύνη απέναντι στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στη δημόσια εκπαίδευση», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το Υπουργείο υπεραμύνεται των όσων έχουν περιληφθεί σε αυτό, αντικρούοντας τις θέσεις που προβάλλουν οι οργανώσεις επί συγκεκριμένων σημείων.

Μεταξύ των θεμάτων που έπεσαν στο τραπέζι και προκάλεσαν έντονες συζητήσεις, είναι και το θέμα της εργοδότησης εκπαιδευτικών και κυρίως του ενδεχόμενου να μείνουν πολλοί χωρίς δουλειά.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις που έδωσε το υπουργείο Παιδείας, αυτό θα συνέβαινε σε περίπτωση που έμενε η ισχύουσα νομοθεσία χωρίς τροποποιήσεις. Όπως λέχθηκε, τότε μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν πετύχει στις εξετάσεις και περιλαμβάνονται στον πίνακα διορισίμων θα είχαν δικαίωμα διορισμού.

Το Υπουργείο διευκρίνισε πως επειδή αναγνώρισε τη σημασία της προϋπηρεσίας των συμβασιούχων και αντικαταστατών εκπαιδευτικών, προχωρεί στην αντιμετώπιση στρεβλώσεων, με τη δημιουργία ειδικού μητρώου. Όπως αναφέρει, μέσω αυτού του μητρώου, κι ενώ καταργείται ο κατάλογος διοριστέων, αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα διατηρήσουν τη δυνατότητα διορισμού, ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες, μέχρι να αποκτήσουν καθεστώς αορίστου χρόνου ή να μονιμοποιηθούν.

Στις ανησυχίες που διατυπώνονται περί περιορισμού της δυνατότητας μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών που εργάζονται αλλά δεν πέρασαν την εξέταση, από πλευράς Υπουργείου αναφέρεται ότι η πρόταση που έχει υποβάλει δεν περιορίζει τις προοπτικές τους, αντιθέτως τις διατηρεί για απασχόληση και δυνατότητα μονιμοποίησης τους μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Η κόκκινη γραμμή της μονιμοποίησης

Είναι πραγματικότητα ότι όλους αυτούς τους μήνες που το θέμα του συστήματος διορισμού απασχολούσε τις δύο πλευρές (Υπουργείο και εκπαιδευτικές οργανώσεις), το σημείο που ήταν πολύ πιο έντονο είναι αυτό της μονιμοποίησης εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι ήδη μέσα στην εκπαίδευση, στηρίζοντας το Δημόσιο Σχολείο. Από τη μια, το Υπουργείο να τονίζει ότι για μονιμοποίηση είναι απαραίτητη η εξέταση κι από την άλλη οι οργανώσεις να το απορρίπτουν προκρίνοντας ακριβώς το αντίθετο.

Πώς, όμως, σήμερα τοποθετείται το υπουργείο Παιδείας στο εν λόγω ζήτημα; Σε σχετικό μας ερώτημα για την απουσία πρόνοιας για μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών αυτών χωρίς εξέταση, μας αναφέρθηκε πως εάν συμπεριλαμβανόταν στο νομοσχέδιο κάτι τέτοιο, τότε θα προσέκρουε σε συνταγματικούς περιορισμούς. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με το Υπουργείο, δημιουργεί ζήτημα παραβίασης της συνταγματικής αρχής της ισότητας. Υπενθυμίζεται πως αυτό ήταν ένα από τα βασικά σημεία, το οποίο και στο πλαίσιο του διαλόγου, τέθηκε από το υπουργείο Παιδείας για απόψεις στη Νομική Υπηρεσία.

Ποιοι θα μπουν στο κλειστό μητρώο – Τι γίνεται με την κατάργηση της βάσης

Δύο άλλα, ιδιαίτερα σημαντικά σημεία που προκύπτουν και απασχολούν τη δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα του συστήματος διορισμού είναι το κλειστό μητρώο που επικαλείται το Υπουργείο, καθώς και η πρόνοια για κατάργηση της βάσης στην εξέταση.

Όπως αναφέρθηκε, στο κλειστό μητρώο θα περιληφθούν οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν ως αντικαταστάτες και θα έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31 Αυγούστου 2027, αθροιστικά, εκπαιδευτική προϋπηρεσία 24 μηνών σε δημόσιο σχολείο της Κύπρου από τη σχολική χρονιά 2022-2023 μέχρι και τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Όσο για την κατάργηση της βάσης και τις ανησυχίες περί αποκλεισμού νέων εκπαιδευτικών, το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει πως αυτή η κατάργηση εξυπηρετεί δύο βασικούς σκοπούς: Διασφαλίζει επαρκή αριθμό διαθέσιμων εκπαιδευτικών για κάλυψη των αναγκών και αποτρέπει τη διαιώνιση μιας αδικίας σε βάρος υποψηφίων που αποκλείονταν από τη διαδικασία για διαφορά μόλις μερικών δεκάτων της μονάδας σε ένα επιμέρους γνωστικό αντικείμενο, ακόμη και όταν η συνολική τους επίδοση στην εξέταση ήταν ιδιαίτερα υψηλή.

Αναμένονται συλλογικές αποφάσεις αν και οι αποσπασματικές θέσεις υπάρχουν

Τις τελευταίες μέρες, και ιδιαίτερα μετά την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί του πολύκροτου νομοσχεδίου, παρατηρείται έντονη αρθρογραφία και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, από πλευράς εκπαιδευτικών. Εκφράζοντας ανησυχίες αλλά και διαφωνίες με το νομοσχέδιο και διατυπώνοντας προβληματισμούς. Παρά το γεγονός πως εκκρεμούν προς το παρόν, οι συλλογικές αποφάσεις στα αρμόδια όργανα των εκπαιδευτικών οργανώσεων, κυρίως για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, εντούτοις μέλη της γραμματείας των οργανώσεων (αξιωματούχοι δηλαδή) αλλά και προβεβλημένα στελέχη διαφόρων κινήσεων, δίνουν το στίγμα των θέσεων τους.