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Το μεγάλο βήμα, το οποίο αφενός θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωή των κατοίκων της Λευκωσίας και ειδικότερα των διαμενόντων στο δημοτικό διαμέρισμα Έγκωμης και αφετέρου θα εδραιώσει την πρωτεύουσα σε επίπεδο συνεδριακών εκθέσεων, θα γίνει εντός του 2027.

Η σχετική αναφορά έγινε στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, κατά τη διάρκεια της χθεσινής παρουσίασης του προϋπολογισμού του Υπουργείου του για την επόμενη χρονιά.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο υπουργός, εντός του 2027 δρομολογούνται οι σχεδιασμοί που αφορούν τη διαμόρφωση του χώρου της πρώην Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης σε πάρκο αλλά και της αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του ΣΟΠΑΖ σε έναν σύγχρονο χώρο συνεδρίων και εκθέσεων.

Οι πιο πάνω σχεδιασμοί θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, ο οποίος είχε υποβάλει και σχετικές προτάσεις οι οποίες, ειδικά στην περίπτωση της πρώην Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης ανέτρεψαν την πρόθεση ανέγερσης γραφείων ή και ξενοδοχειακής μονάδας και προηγουμένως κυβερνητικών γραφείων.

Ο υπουργός ενημερώνοντας τους βουλευτές για τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε διάφορους τομείς του Υπουργείου του, έκανε αναφορά και στα Σχέδια Ανάπτυξης (Δήλωση Πολιτικής και Τοπικά Σχέδια) τα οποία πελαγοδρομούν.

Ειδικά για τη Δήλωση Πολιτικής, ο κ. Ιωάννου αναγνώρισε πως παρατηρείται καθυστέρηση στην δημοσίευση της πρώτης φάσης, αποδίδοντας την στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Όπως εξήγησε, για την πρώτη φάση η οποία καλύπτει περίπου την μισή Κύπρο, η καθυστέρηση αφορά και το γεγονός ότι για τα πλείστα σχέδια το Τμήμα Περιβάλλοντος απαίτησε την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως εξήγησε, για τη διαδικασία εκπόνησης μελετών αυτή απαιτούνται μερικοί μήνες. Όπως είπε, έχει ήδη δημοσιευθεί η Δήλωση που αφορά τη Λάρνακα και ακολουθεί η Λευκωσίας στις αρχές του Γενάρη, δύο μήνες μετά ακολουθεί η Λεμεσός και ύστερα η Πάφος.

Όσον αφορά τα Τοπικά Σχέδια, για τα οποία παρατηρείται καθυστέρηση εδώ και χρόνια, ανέφερε, πως εκτιμάται ότι θα δημοσιοποιηθούν τέλος του 2028. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν από 3-4 χρόνια αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί επειδή εκκρεμούσαν διαδικασίες στο Τμήμα Περιβάλλοντος, είπε.

Για την εγγραφή αγροτικών δρόμων, οι οποίοι θα βοηθούσαν και στην ανάπτυξη των κοινοτήτων, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα εδώ και δεκαετίες, ο υπουργός ανέφερε πως το ιδεατό θα ήταν όπου υπάρχουν μονοπάτια να εγγραφούν αγροτικοί δρόμοι. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η Νομική Υπηρεσία έκρινε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγματικό με το σκεπτικό ότι με τον τρόπο αυτό επεμβαίνουμε σε ιδιωτική περιουσία, οπόταν απαιτείται η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

«Επειδή δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε, εκδώσαμε εγκύκλιο διαφοροποίηση του τρόπου απαλλοτρίωσης και ήδη εγγράψαμε 112 δρόμους σε σχέση με 10-15 που εγγράφαμε τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο κ. Ιωάννου.

Όσον αφορά το κίνητρο ανέγερσης επιπλέον ορόφου με σκοπό τη στέγαση των παιδιών των ιδιοκτητών κατοικιών, ανέφερε πως παρατηρείται τεράστια ανταπόκριση με αιτήσεις που υποβάλλονται στους ΕΟΑ.

Ο κ. Ιωάννου έκανε αναφορά και σε καταγγελίες που αφορούν πολεοδομικά ζητήματα στο Δήμο Αμαθούντας. Ενημέρωσε δε τους βουλευτές, πως έχουν συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία, σε συνεργασία και με τον ΕΟΑ Λεμεσού, και διαβιβάστηκαν στον Γενικό Ελεγκτή δια τα περαιτέρω.

Εξάλλου, ανέφερε, πως επιβάλλεται τάξη στις τουρκοκυπριακές περιουσίες και αναθεωρούνται τα ενοίκια. Έφερε δε ως παράδειγμα ακίνητο στη Λεμεσό το οποίο νοικιαζόταν έναντι €30 τη στιγμή κατά την οποία έπρεπε να νοικιάζεται προς €6.000. Τελικά, η αναθεώρηση επιβλήθηκε επειδή, διαφορετικά θα παρατηρείτο και αθέμιτος ανταγωνισμός έναντι άλλων επαγγελματιών.

Όσον αφορά τον ίδιο τον προϋπολογισμό του 2027, ο υπουργός ανέφερε πως ανέρχεται στα €780 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά €1,5 εκατ. συγκριτικά με τον προϋπολογισμό του 2026. Τα προβλεπόμενα έσοδα υπολογίζονται σε €246,3 εκατ. ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες εκτιμώνται σε €263,5 εκατ., καλύπτοντας το 33,1% του συνόλου, ενώ οι τακτικές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν σε €517,4 εκατ., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 65% του συνόλου.

Βάρος δίνεται στα 11 στεγαστικά προγράμματα με τον υπουργό να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανέγερση 460 κατοικιών οι οποίες θα διατεθούν με προσιτό με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα €70 εκατ. Γενικά, όπως είπε, δρομολογήθηκε η ανέγερση 4.000 μονάδων εκ των οποίων περίπου 1.200 αφορούν την απόκτηση προσιτής κατοικίας.

Βουλευτές όλων των κομμάτων, παρά την επί μέρους κριτική που άσκησαν για καθυστερήσεις στην προώθηση πολιτικών που αφορούν το στεγαστικό καθώς και τα προβλήματα της καθημερινότητας, αναγνώρισαν το έργο που επιτελείται, ζητώντας περαιτέρω επίσπευση των διαδικασιών.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, έριξε το βάρος του ΑΚΕΛ στη στέγαση των πολιτών και κυρίως των νέων ζευγαριών, τα οποία πολλές φορές αντιμετωπίζουν πρόβλημα δανειοδότησης.

Αναφορά στο στεγαστικό έκανε και η βουλευτής του ΔΗΣΥ Πάφου, Νικολέτα Κωνσταντίνου, υποδεικνύοντας πως εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα του τόπου μας, για κάθε νέο και κάθε νέα που θέλει να δημιουργήσει οικογένεια.

Σημειώνεται, πως κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο υπουργός σχολιάζοντας αντιδράσεις του βουλευτή Μιχάλη Παρασκευά, διευκρίνισε πως δεν εννοούσε πως ερώτηση του σχετικά με την αδειοδότηση εμπορικού κέντρου στη Λεμεσό υπέκρυπτε σκοπιμότητες.