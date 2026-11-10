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Μια απρόσμενη υποψηφιότητα έρχεται να προστεθεί στην προεδρική κούρσα της Γαλλίας για το 2027, καθώς ο θρύλος του παγκόσμιου τζούντο, Τέντι Ρινέρ (Teddy Riner), ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει το Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο 37χρονος αθλητής, κάτοχος πέντε χρυσών Ολυμπιακών μεταλλίων και ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα του, επιδιώκει να εμφανιστεί ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στην πολιτική πόλωση, δηλώνοντας ότι δεν τοποθετείται ούτε στη Δεξιά ούτε στην Αριστερά.

Την απόφασή του να διεκδικήσει το Μέγαρο των Ηλυσίων γνωστοποίησε τη Δευτέρα (9/11) με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», στην οποία παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της υποψηφιότητάς του.

«Ονομάζομαι Τέντι Ρινέρ και σας το λέω κοιτάζοντάς σας στα μάτια: Είμαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027», ανακοίνωσε ο Γάλλος Ολυμπιονίκης, ο οποίος επιθυμεί να γίνει, όπως λέει, «ο πρόεδρος που ενώνει».

«Ξέρω τι θα πουν για μένα. Ότι είμαι τρελός. Ότι δεν προέρχομαι από το κατεστημένο, ότι δεν γνωρίζω τους κανόνες του παιχνιδιού, ότι δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική», ανέφερε στο βίντεό του.

La résignation n'est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l'heure est venue de prendre ses responsabilités.⁰⁰Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027. ⁰⁰#TeddyRiner2027 #Présidentielle2027 #LaFrancequonveut pic.twitter.com/nM7rTfyTrH November 9, 2026

Ωστόσο, ο Ρινέρ υποστήριξε ότι η κατάσταση στη Γαλλία δεν του επιτρέπει να παραμείνει απλός παρατηρητής, επικαλούμενος το αυξανόμενο δημόσιο χρέος, την ακρίβεια στα τρόφιμα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι δεν διαθέτουν τις κατάλληλες διασυνδέσεις, το σωστό οικογενειακό όνομα ή το επιθυμητό χρώμα δέρματος.

«Αν το να αρνούμαι να σκύψω το κεφάλι και να αποδεχθώ το χάος σημαίνει ότι είμαι τρελός, τότε ναι, είμαι εντελώς τρελός», πρόσθεσε.

Το κεντρικό σύνθημα της εκστρατείας του είναι «Η Γαλλία που θέλουμε», ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται «κοινή λογική, σταθερότητα και δικαιοσύνη».

«Η Γαλλία δεν χρειάζεται έναν επαγγελματία πολιτικό»

Γεννημένος στη Γουαδελούπη, γαλλική υπερπόντια περιοχή στην Καραϊβική, και μεγαλωμένος στο Παρίσι, ο Ρινέρ επιχειρεί να μεταφέρει στην πολιτική την εικόνα του μαχητή που οικοδόμησε στη διάρκεια της αθλητικής του σταδιοδρομίας.

«Ο αγώνας ήταν πάντα κομμάτι της ζωής μου. Ξέρω τι σημαίνει να παλεύεις, να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά», δήλωσε, συνδέοντας την πολυετή παρουσία του στις μεγαλύτερες διοργανώσεις τζούντο με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η Γαλλία.

«Η Γαλλία δεν χρειάζεται έναν επαγγελματία πολιτικό που απαγγέλλει αποστηθισμένα μαθήματα και καβγαδίζει όλη μέρα», τόνισε.

Στη συνέντευξή του στη «Le Parisien» ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να ενταχθεί σε κάποιο από τα παραδοσιακά πολιτικά στρατόπεδα.

«Δεν είμαι ούτε δεξιός ούτε αριστερός», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί από την αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων.

«Η χώρα βιώνει σήμερα βαθιές διαιρέσεις, ας μην κοροϊδευόμαστε. Και μπροστά σε αυτή την κατάσταση δεν βλέπω ούτε έναν υποψήφιο που να παρουσιάζει ένα αξιόπιστο και δίκαιο όραμα, ικανό να ενώσει τους Γάλλους αντί να τους διχάζει», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει σήμερα κανείς που να προσφέρει πραγματική, ειλικρινή ελπίδα. Είναι πάντα η μία πλευρά εναντίον της άλλης», πρόσθεσε.

Ο 37χρονος υποστήριξε ότι σημαντικό κίνητρο για την υποψηφιότητά του αποτελούν οι νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες που δυσκολεύονται να φανταστούν ένα καλύτερο μέλλον.

«Ακούω την οργή ανθρώπων που δεν έχουν πλέον φιλοδοξίες ή την επιθυμία να κάνουν μεγάλα όνειρα. Κάποιοι αναπαράγουν αυτή την οργή μέσα από έναν εξαιρετικά αρνητικό πολιτικό λόγο», σημείωσε.

«Κι όμως, η Γαλλία είναι μια σπουδαία χώρα. Μου επέτρεψε να γίνω αυτός που είμαι σήμερα και μου έδωσε τη δυνατότητα να ονειρεύομαι μεγάλα πράγματα. Αυτό ακριβώς λείπει σήμερα. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η φιλοδοξία, αυτή η ελπίδα», συμπλήρωσε.

Ο Γάλλος τζουντόκα Τέντι Ρινέρ παραλαμβάνει το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια τελετής βράβευσης των Γάλλων Ολυμπιονικών στο Παρίσι, στις 14 Σεπτεμβρίου 2024. REUTERS

Οι ρατσιστικές επιθέσεις και η ανησυχία του για την ακροδεξιά

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του έρχεται περίπου έξι εβδομάδες μετά τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκε στο διαδίκτυο, όταν εξέφρασε δημόσια την ανησυχία του για την ενίσχυση της ακροδεξιάς στη Γαλλία.

Μιλώντας σε αθλητική τηλεοπτική εκπομπή, ο Ρινέρ είχε παραδεχθεί ότι αισθάνεται «άγχος» για την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων, προκαλώντας κύμα επικριτικών σχολίων, ρατσιστικών προσβολών και διαδικτυακής παρενόχλησης.

Η απόφασή του να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική ανακοινώνεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας, με διαδηλώσεις για το κόστος ζωής και κινητοποιήσεις μαθητών που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις, την κατάσταση των σχολικών κτιρίων και τον υπερπληθυσμό στις σχολικές αίθουσες.

Παρά τη δημοτικότητά του, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η απήχηση ενός αθλητή δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε εκλογική δύναμη.

Η Ντάνι Ποντγκορέτσκα, αναλύτρια του Eurasia Group, εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι πιθανότητες να θεωρηθεί ο Ρινέρ σοβαρός διεκδικητής της προεδρίας είναι περιορισμένες.

«Οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά τις προεδρικές εκλογές, δεδομένης της μεγάλης εξουσίας που διαθέτει ο πρόεδρος. Δεν έχει εμπειρία σε αιρετό αξίωμα, δεν έχει κόμμα και δεν έχει παρουσιάσει ακόμη αναλυτικό πρόγραμμα», ανέφερε.

«Θεωρώ ακόμη πιθανό να εμφανιστεί μια προσωπικότητα που θα ενώσει την ψήφο κατά του λαϊκισμού. Αμφιβάλλω, όμως, ότι αυτή η προσωπικότητα είναι ο Ρινέρ», πρόσθεσε.

Ο Τέντι Ρινέρ πανηγυρίζει στο βάθρο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην κατηγορία άνω των 100 κιλών στο τζούντο, κατά την έβδομη ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, στις 2 Αυγούστου 2024. (Getty Images)

Η αντίδραση Μακρόν και το εκλογικό σκηνικό

Η ανακοίνωση του Ολυμπιονίκη προκάλεσε την αντίδραση του ίδιου του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαιρέτισε την απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία.

Μιλώντας στην εκπομπή «C à vous» του France 5, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που ένας μεγάλος πρωταθλητής αποφασίζει να συμμετάσχει στον πολιτικό διάλογο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κάποιος όπως ο Τέντι Ρινέρ, ένας μεγάλος πρωταθλητής, αποφασίζει να συμμετάσχει σε αυτή την προεδρική συζήτηση και να συνεισφέρει με τις πεποιθήσεις του, τις ιδέες του και το ταλέντο του. Αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι για τη χώρα», ανέφερε.

Η υποψηφιότητα Ρινέρ προστίθεται σε ένα ήδη πολυπληθές εκλογικό πεδίο, καθώς η Γαλλία ετοιμάζεται για την ανάδειξη του διαδόχου του Μακρόν, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη προεδρική θητεία.

Σύμφωνα με την έως τώρα καταγραφή των πολιτικών προθέσεων, 24 πρόσωπα έχουν ανακοινώσει δημόσια την πρόθεσή τους να είναι υποψήφια, ενώ πιθανολογείται η συμμετοχή ακόμη τεσσάρων. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν το ρευστό προεκλογικό σκηνικό και όχι την τελική λίστα υποψηφίων.

Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τη Μαρίν Λεπέν, από την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση, ως επικρατέστερη για την πρώτη θέση, ενώ ισχυρή παρουσία καταγράφει ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Η εικόνα αυτή αντανακλά τη σταδιακή αποδυνάμωση του πολιτικού κέντρου και τη μετατόπιση σημαντικού μέρους των ψηφοφόρων προς τις δύο άκρες του πολιτικού φάσματος.

Από την Αριστερά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την προεδρία, μεταξύ άλλων, ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, ο κομμουνιστής Φαμπιέν Ρουσέλ και η επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ.

Στο ευρύτερο αριστερό πολιτικό φάσμα καταγράφονται επίσης τέσσερις ακόμη πιθανές υποψηφιότητες, καθώς και τρεις από τον χώρο της άκρας Αριστεράς.

Στη Δεξιά τέσσερα πρόσωπα έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να διεκδικήσουν την προεδρία, δύο εκ των οποίων συνδέονται με τους Ρεπουμπλικανούς.

Στην ακροδεξιά, πέρα από τη Λεπέν, συζητούνται άλλες δύο υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων εκείνη του Ερίκ Ζεμούρ, χωρίς να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του.

Μεταξύ των πολιτικών προσώπων που έχουν αναφερθεί ως πιθανοί διεκδικητές περιλαμβάνονται επίσης ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ και οι πρώην πρωθυπουργοί Ντομινίκ ντε Βιλπέν, Εντουάρ Φιλίπ και Γκαμπριέλ Ατάλ.

Ο Ντε Βιλπέν είχε διατελέσει πρωθυπουργός επί προεδρίας Ζακ Σιράκ, ενώ οι Φιλίπ και Ατάλ υπηρέτησαν στη θέση του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μακρόν.

Παράλληλα, καταγράφονται έξι υποψήφιοι χωρίς σαφή κομματική τοποθέτηση. Μεγαλύτερος σε ηλικία μεταξύ των προσώπων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι ο 75χρονος Ζαν-Λικ Μελανσόν, ενώ νεότερος ο 28χρονος οικολόγος Αντουάν Μικολαζιάκ.

Πότε θα γίνουν οι εκλογές και τι χρειάζεται ο Ρινέρ για να είναι υποψήφιος

Ο πρώτος γύρος των γαλλικών προεδρικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Απριλίου 2027, ενώ ο δεύτερος θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου 2027.

Στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν οι δύο υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο, εφόσον κανείς δεν εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Για να συμπεριληφθεί στην επίσημη λίστα, ο Ρινέρ θα πρέπει να συγκεντρώσει 500 υπογραφές υποστήριξης από εκλεγμένους αξιωματούχους, όπως προβλέπει η γαλλική νομοθεσία.

Η σχετική προθεσμία λήγει στις 12 Μαρτίου 2027, στις 18:00 ώρα Γαλλίας, ενώ το Συνταγματικό Συμβούλιο θα δημοσιεύσει τον οριστικό κατάλογο των εγκεκριμένων υποψηφιοτήτων έως τις 26 Μαρτίου.

Η εξασφάλιση των απαραίτητων υπογραφών αποτελεί ένα από τα πρώτα σημαντικά εμπόδια για τον Ρινέρ, ο οποίος δεν διαθέτει οργανωμένο κομματικό μηχανισμό.

Θέλει να γίνει πρόεδρος και να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028

Η πολιτική φιλοδοξία του Ρινέρ δεν σημαίνει ότι ο ίδιος σκοπεύει να εγκαταλείψει τον αθλητισμό.

Ο πέντε φορές χρυσός Ολυμπιονίκης δήλωσε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, ακόμη και αν στο μεταξύ εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Όπως εξήγησε στη «Le Parisien», θα επιχειρούσε να συνδυάσει τα προεδρικά καθήκοντα με την προετοιμασία του για την κορυφαία αθλητική διοργάνωση, εφόσον το επέτρεπαν οι υποχρεώσεις του και οι Γάλλοι πολίτες.

Ο Ρινέρ έχει κατακτήσει τρία χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια σε ατομικά αγωνίσματα και δύο στο ομαδικό, ενώ συγκαταλέγεται στους πλέον επιτυχημένους τζουντόκα όλων των εποχών.

Δεν είναι, πάντως, ο πρώτος Γάλλος πρωταθλητής του τζούντο που στρέφεται στην πολιτική.

Ο Νταβίντ Ντουγιέ, επίσης Ολυμπιονίκης, εξελέγη στη γαλλική Εθνοσυνέλευση το 2009, αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, και στη συνέχεια διετέλεσε υπουργός Αθλητισμού από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Μάιο του 2012.

Ο Τέντι Ρινέρ (με μπλε στολή) ρίχνει στο τατάμι τον Ιάπωνα Τατσούρου Σάιτο (με λευκή στολή), στην καθοριστική αναμέτρηση του τελικού του μικτού ομαδικού στο τζούντο, χαρίζοντας στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στις 3 Αυγούστου 2024. (Getty Images)

Το αστείο για τον Τραμπ: «Θα δούμε ποιος έχει την πιο δυνατή χειραψία»

Ο Ρινέρ δεν απέφυγε να αναφερθεί και στις διεθνείς σχέσεις, όταν ρωτήθηκε πώς φαντάζεται τον εαυτό του να εκπροσωπεί τη Γαλλία απέναντι σε ηγέτες άλλων χωρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η απάντησή του για μια πιθανή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Πολλοί άνθρωποι γύρω μου μιλούν ήδη για την πρώτη χειραψία μου με τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε γελώντας.

Και πρόσθεσε: «Θα δούμε ποιος από τους δύο έχει την πιο δυνατή χειραψία».

protothema.gr