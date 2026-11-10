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Πολύ μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν είναι το συνολικό ποσό των διοικητικών προστίμων και επιβαρύνσεων για αδήλωτη εργασία που οφείλουν από το 2017 συνολικά 706 εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι και το οποίο αναμένεται να «κουρευτεί» αν εγκριθεί νομοσχέδιο που εκκρεμεί στη Βουλή και θα συζητηθεί σήμερα στην Επιτροπή Εργασίας.

Αρχικά, με τη νομοθετική ρύθμιση που προώθησε το Υπουργείο Εργασίας υπολογιζόταν πως θα διαγράφονταν διοικητικά πρόστιμα εννέα χρόνων, συνολικού ύψους €58 εκατ. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που διαβίβασε χθες το αρμόδιο υπουργείο στη Βουλή και παρουσιάζει ο «Φ», το συνολικό ποσό των οφειλών από διοικητικά πρόστιμα αγγίζει τα €73 εκατ. Πρόκειται για οφειλές από το τελευταίο τρίμηνο του 2017 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Κούρεμα οφειλών 88.16%

Σε περίπτωση έγκρισης του νομοσχεδίου, με το οποίο θα τεθεί ανώτατο όριο στην αύξηση των διοικητικών προστίμων για αδήλωτη εργασία και το οποίο θα τεθεί εκ νέου σήμερα στο μικροσκόπιο των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, θα εισπραχθούν €8,6 εκατ. Συνεπώς, θα υπάρξει ένα «κούρεμα» της τάξης του 88,16%, δηλαδή το κράτος θα απωλέσει €64,3 εκατ., ενώ στα ταμεία του θα εισρεύσει το 11,84% των διοικητικών προστίμων.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του προστίμου από εργοδότες ή αυτοτελώς εργαζομένους που προέβησαν σε αδήλωτη εργοδότηση, η αύξησή του δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο του ποσού του επιβληθέντος προστίμου.

Σήμερα, βάσει της νομοθεσίας, όσοι παραβιάζουν τον νόμο για την αδήλωτη εργασία και δεν καταβάλλουν έγκαιρα το πρόστιμο, επιβαρύνονται με €50 για κάθε ημέρα καθυστέρησης, χωρίς ανώτατο όριο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η ρύθμιση θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 2 Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση των προστίμων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Εργασίας, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου εκκρεμούσαν 904 διοικητικά πρόστιμα, τα οποία αφορούν αυτοτελώς εργαζομένους, εργοδότες εταιρείες και εργοδότες φυσικά πρόσωπα. Τα πρόστιμα αντιστοιχούν σε 706 οφειλέτες, εκ των οποίων 595 είναι εργοδότες (εταιρείες και φυσικά πρόσωπα) και 111 αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Χιλιάδες οι εργαζόμενοι

Συνολικά, 392 οφειλέτες, οι οποίοι είναι εργοδότες έχουν ενεργή εργοδότηση, δηλαδή έχουν δηλωμένους τους εργοδοτουμένους τους στο μητρώο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ενεργούς υπαλλήλους. Οι οφειλές τους ανέρχονται σε €28,9 εκατ., ενώ η κατανομή των εργοδοτών, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν, έχει ως εξής:

270 εργοδότες απασχολούν μέχρι 10 εργαζομένους και οφείλουν €19,3 εκατ.

160 οφειλέτες απασχολούν από 11 μέχρι 50 εργαζομένους και χρωστούν διοικητικά πρόστιμα ύψους €6,8 εκατ.

16 εργοδότες απασχολούν πέραν των 50 εργαζομένων και οφείλουν στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις €2,7 εκατ.

Βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας, 6.913 εργαζόμενοι απασχολούνται σε εργοδότες που οφείλουν διοικητικά πρόστιμα. Σημειώνεται πως 1.896 εργαζόμενοι απασχολούνται στην οικοδομική βιομηχανία και οι υπόλοιποι σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Προσφυγές στη Δικαιοσύνη

Παράλληλα, 41 οφειλέτες στους οποίους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα έχουν προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά των αποφάσεων της τριμελούς επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας. Επιπρόσθετα, οφειλέτες στους οποίους επιβλήθηκαν 32 διοικητικά πρόστιμα έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων. Εξάλλου, για έντεκα περιπτώσεις προστίμων δεν έγινε καμία πληρωμή, ενώ τα πρόστιμα έχουν ακυρωθεί μετά από απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων του υπουργείου.

«Όχι» σε κατάλογο

Το Υπουργείο Εργασίας ανάβει κόκκινο στο αίτημα των βουλευτών να υποβληθεί ονομαστικός κατάλογος με τους εργοδότες που είναι νομικά πρόσωπα και συνεχίζουν να οφείλουν πρόστιμα προς το κράτος. Κάτι που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους βουλευτές κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής.

Οι εισπράξεις €6,4 εκατ.

Από το 2017 μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαν επιβληθεί 4.621 πρόστιμα. Από αυτά, 3.551, που αντιστοιχούν στο 77%, πληρώθηκαν με έκπτωση 30%, με το συνολικό ποσό των εισπράξεων να φτάνει τα €5,9 εκατ.

Επιπλέον, σε 135 περιπτώσεις καταβλήθηκε το αρχικό ποσό των κυρώσεων, μαζί με τις αυξήσεις και τις επιβαρύνσεις, και τα πρόστιμα έχουν εξοφληθεί.

Πρόκειται για πληρωμές που έγιναν μετά την παρέλευση των 30 ημερών κατά τις οποίες ισχύει η έκπτωση, με τον οφειλέτη να επιβαρύνεται με €50 για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, στα κρατικά ταμεία εισέρρευσε ποσό €458.650.

Αξίζει να σημειωθεί πως, από τις 135 περιπτώσεις, δώδεκα πρόστιμα πληρώθηκαν με αύξηση ίση με το διπλάσιο της αρχικής χρηματικής κύρωσης, που αντιστοιχεί σε €53.300.

Εισπράχθηκε μόνο το αρχικό

Παράλληλα, για 147 διοικητικά πρόστιμα έχει καταβληθεί το αρχικό ποσό, με τις εισπράξεις να ανέρχονται σε €462 χιλ. Σημειώνεται πως, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, εξακολουθούν να οφείλονται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις οι αυξήσεις των προστίμων, που προκύπτουν από τις ημερήσιες επιβαρύνσεις των €50.

Σήμερα, το κράτος έχει να λαμβάνει από τη συγκεκριμένη κατηγορία €2,8 εκατ., τα οποία, σε περίπτωση έγκρισης της σχετικής νομοθεσίας, θα μειωθούν στις €680.550.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, εκκρεμούν 758 διοικητικές πράξεις (πρόστιμα) για τις οποίες δεν έγινε καμία πληρωμή. Συνεπώς, εάν οι οφειλές εισπραχθούν με βάση τον σημερινό νόμο, το κράτος θα λάβει €70,1 εκατ., ενώ με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση θα εισπράξει €7,9 εκατ.

Εξηγήσεις θα ζητήσουν τα κόμματα

Κατά τη σημερινή συνεδρία, οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Εργασίας θα επιχειρήσουν να πείσουν τους βουλευτές για την αναγκαιότητα έγκρισης της ρύθμισης.

Επιπρόσθετα, θα επιχειρηματολογήσουν πως το διοικητικό κόστος θα είναι μεγάλο σε περίπτωση που αποφασιστεί η είσπραξη των οφειλών χωρίς τη χαριστική ρύθμιση.

Το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο, με σημειώματά τους στη Βουλή, τάσσονται υπέρ της νομοθετικής ρύθμισης. Ο Γενικός Λογιστής προειδοποίησε ότι το ποσό των €51 εκατ. οφειλών, που είχε συσσωρευτεί μέχρι τις αρχές του 2025, είναι στην πραγματικότητα ανείσπρακτο, επισημαίνοντας την πιθανή οικονομική αδυναμία των οφειλετών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η πλειοψηφία των κομμάτων δεν βλέπει με καλό μάτι το νομοσχέδιο, καθώς δεν επιθυμεί να απαλλαγούν από τα χρέη τους οι μεγαλοοφειλέτες.