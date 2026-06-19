Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, η Κυβέρνηση ζητά από τη Βουλή να μπαίνει ανώτατο όριο στην αύξηση του διοικητικού πρόστιμου που θα επιβάλλεται για αδήλωτη εργασία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας στη Βουλή, σε περίπτωση εκπρόθεσμης (καθυστερημένης) καταβολής του προστίμου από εργοδότες ή αυτοτελώς εργαζόμενους που προέβησαν σε παράνομη (αδήλωτη) εργοδότηση, η αύξηση του προστίμου δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο ποσό του επιβληθέντος προστίμου, όπως προβλέπει σήμερα η νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το συνολικό πρόστιμο δεν θα υπερβαίνει το ποσό του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου ή το διπλάσιο του ποσού, νοουμένου ότι θα συμφωνήσει η πλειοψηφία της Βουλής.

Σήμερα, βάσει του νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσοι παραβιάζουν το νόμο για την αδήλωτη εργασία και δεν καταβάλλουν έγκαιρα το πρόστιμο, τότε αυτό ανεβαίνει κατά €50 την ημέρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η συγκεκριμένη πρακτική είχε ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων που δεν εξόφλησαν εντός της προθεσμίας το πρόστιμο να στοιβάζουν χρέη προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάποιοι άλλοι, όμως, για να αποφύγουν την πρόσθετη επιβάρυνση, πλήρωναν εμπρόθεσμα.

Αύξηση των οφειλών 252%

Πέραν της συσσώρευσης των οφειλών, που ανέρχονται στα €65.6 εκατ., δεκάδες οφειλέτες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν καταχωρήσει ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων αστικές αγωγές, για την έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή διαταγμάτων εναντίων φυσικών και νομικών προσώπων για τις οφειλές για αδήλωτη – παράνομη εργασία.

Σύμφωνα με στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2026, οι αρμόδιες αρχές επέβαλαν διοικητικά πρόστιμα ύψους €2,5 εκατ. σε 827 πρόσωπα. Πρόκειται για 722 εργοδότες, στους οποίους επιβλήθηκαν αρχικές χρηματικές κυρώσεις €2.4 εκατ. και για 105 αυτοτελώς εργαζομένους, οι οποίοι έπρεπε να πληρώσουν πρόστιμα €74 χιλ.

Μάλιστα, λόγω του τιμωρητικού 50ευρου (πρόσθετου τέλους όταν δεν πληρώνεται στην ώρα του το πρόστιμο ή δεν πληρώνεται καθόλου) την ημέρα, οι οφειλές στο κράτος εκτοξεύθηκαν συνολικά στα €65.6 εκατ. Συγκεκριμένα, τα χρέη με την επιβολή του πρόσθετου τέλους για τους εργοδότες είναι ύψους €56.7 εκατ. και για τους αυτοτελώς εργαζόμενους είναι €8.8 εκατ. Ουσιαστικά, με το τιμωρητικό €50 την ημέρα, το ποσό της οφειλής αυξήθηκε κατά 252%, δηλαδή ήταν 26,2 φορές μεγαλύτερο από το αρχικό πρόστιμο, επειδή αυτό δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα στο κράτος.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το συνολικό ποσό των προστίμων των €65.6 εκατ. μέχρι το τέλος Μαρτίου στα κρατικά ταμεία κατέληξε ποσό μόνο €6.1 εκατ. Πάντως, με τη εφαρμογή της φόρμουλας που προτάθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και αποδέχθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή με την επιβολή οροφής στις χρηματικές κυρώσεις, το συνολικό ποσό των οφειλών από €65.5 εκατ. θα μειωθεί στα €7.9 εκατ., αν η Βουλή δεχθεί να έχει η νέα πρόταση του Υπουργικού αναδρομική ισχύ.

Δηλαδή, το ύψος των προστίμων για τους 722 εργοδότες θα είναι €7.6 εκατ. από €2.4 εκατ. που ήταν η αρχική οφειλή και για τους 105 αυτοτελώς εργαζόμενους οι κυρώσεις θα είναι €224 χιλ. ενώ το αρχικό ποσό των κυρώσεων ήταν €74 χιλ. Στους πιο πάνω υπολογισμούς, περιλαμβάνονται τα σύνολα των οφειλών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα οποία περιλαμβάνεται το αρχικό πρόστιμο με τις αυξήσεις, αλλά και το ποσό που μέχρι σήμερα εξοφλήθηκε.

Χάρη σε οφειλέτες

Με την εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης που προτείνει η Κυβέρνηση, αν την αποδεχθεί η Βουλή, το διοικητικό πρόστιμο για αδήλωτη εργασία δεν θα θεωρείται -από τους παραβάτες του νόμου- υπέρμετρο και καταστροφικό για τον εργοδότη ή τον αυτοτελώς εργαζόμενο. Με τη νομοθετική ρύθμιση συναίνεσε και το Υπουργείο Οικονομικών, παρόλο που αυτή θα έχει αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά, λόγω της μείωσης των εσόδων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.