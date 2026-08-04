Για κατάφωρα διαφορετική αντιμετώπιση του Ισραήλ και της Τουρκίας από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάνει λόγο δημοσίευμα του Jewish News Syndicate (JNS), συγκρίνοντας τις πρόσφατες τοποθετήσεις του για τη Συρία και την Κύπρο.

Κατά την επίσκεψή του στη Συρία, σημειώνεται, ο Γκουτέρες απαίτησε τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις παραβιάσεις της Συμφωνίας Αποδέσμευσης του 1974 από το Ισραήλ.

Δύο ημέρες αργότερα, φθάνοντας στην Κύπρο, προσθέτει το JNS, περιορίστηκε να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού, τονίζοντας ότι «μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους, μπορούν να οικοδομήσουν την ειρήνη». Δεν αναφέρθηκε, ωστόσο, ούτε στην Τουρκία ούτε στη συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε στο JNS ότι ο Γκουτέρες εφαρμόζει «κατάφωρα δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Όταν εμπλέκεται το Ισραήλ, είπε, ο Γενικός Γραμματέας σπεύδει να καταδικάσει και να απαιτήσει άμεση δράση, ενώ απέναντι στην τουρκική κατοχή ο τόνος μετατρέπεται σε αόριστες εκκλήσεις για συνεργασία.

Ο Τζόναθαν Κόνρικους, ανώτερος συνεργάτης του Foundation for Defense of Democracies, υποστήριξε ότι η στάση αυτή αντανακλά τη συστημική προκατάληψη του ΟΗΕ εναντίον του Ισραήλ. Το JNS υπενθυμίζει ότι ο Γκουτέρες έχει κηρυχθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ, καθώς οι σχέσεις του με την Ιερουσαλήμ επιδεινώθηκαν δραματικά μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου με αφορμή τη δήλωση του Γκουτέρες ότι οι επιθέσεις «δεν έγιναν σε κενό», κάτι που από το Ισραήλ θεωρήθηκε αιτιολόγηση των σφαγών.

ΚΥΠΕ