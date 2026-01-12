Στα τελικά στάδια βρίσκεται η μελέτη βιωσιμότητας από διεθνή οίκο για την περιοχή του ΣΟΠΑΖ, η οποία αναμένεται να παραδοθεί περί τις 20 Ιανουαρίου 2026. Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ανέφερε στο philenews ότι από τις συναντήσεις εργασίας και τις προκαταρκτικές παρουσιάσεις που έχουν γίνει, τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ενώ αναμένει η τελική μελέτη να επιβεβαιώσει ότι η ανάπλαση της περιοχής θα αλλάξει την ανατολική Λευκωσία, οδηγώντας το Καϊμακλί, την Παλλουριώτισσα και την βόρεια Αγλαντζιά σε καλύτερες μέρες, μέσα από ένα έργο πνοής και βιωσιμότητας για τους κατοίκους και τις επόμενες γενιές.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, ανέφερε ότι όραμα του Δήμου είναι το ΣΟΠΑΖ να μετατραπεί σε μια περιβαλλοντικά αναβαθμισμένη περιοχή και να αποτελεί ισχυρό πυλώνα οικονομικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης για το σύνολο της πόλης και της χώρας.

Κεντρικό στοιχείο της ανάπλασης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, είναι και η Ζώνη Καινοτομίας, η οποία συνάδει πλήρως με την τοποθεσία του ΣΟΠΑΖ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο Πανεπιστήμια. Ο κ. Προύντζος, ανέφερε στο philenews ότι η Ζώνη Καινοτομίας θα περιλαμβάνει γραφεία και εργαστήρια, ενώ θα αναπτυχθούν και οικιστικές μονάδες. Παράλληλα, στην περιοχή εξετάζεται και η δημιουργία νέου σχολείου, όπως και η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

Μάλιστα, ο Δήμαρχος Λευκωσίας επιβεβαίωσε τη διαδικασία εξέτασης για δημιουργία ενός μεγάλου συνεδριακού κέντρου στην περιοχή, γεγονός το οποίο γράφτηκε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ στο Philenews.

Αναφορικά με την ανακατασκευή της λεωφόρου Αμμοχώστου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας χαρακτήρισε κλειδί την ανακατασκευή της για την αναβάθμιση της περιοχής, σημειώνοντας ότι το έργο είναι Πολεοδομικό, ενώ σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 12 μήνες.

– Ολοκληρώθηκε η μελέτη βιωσιμότητας του ΣΟΠΑΖ από διεθνή οίκο; Τι κατέδειξε; Ποια τα επόμενα βήματα;

-Η μελέτη βιωσιμότητας για το ΣΟΠΑΖ βρίσκεται στα τελικά στάδια και αναμένεται να μας παραδοθεί περί τις 20 Ιανουαρίου 2026. Από τις συναντήσεις εργασίας και τις προκαταρκτικές παρουσιάσεις που μας έχουν γίνει μέχρι σήμερα τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και η τελική μελέτη αναμένω ότι θα επιβεβαιώσει αυτό που από την πρώτη στιγμή είχαμε πει: ότι η ανάπλαση της περιοχής του ΣΟΠΑΖ θα αλλάξει την ανατολική Λευκωσία μια για πάντα αφήνοντας πίσω την παρούσα υποβαθμισμένη κατάσταση πραγμάτων και οδηγώντας το Καϊμακλί, την Παλλουριώτισσα και την βόρεια Αγλαντζιά σε καλύτερες μέρες μέσα από ένα έργο πνοής και βιωσιμότητας πρωτίστως για τους κατοίκους και τις επόμενες γενιές.

Η μελέτη θα κατατεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωση και κατόπιν θα προωθηθεί στην Κυβέρνηση και θα εξεταστεί από την Επιτροπή που ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 30/6/25. Παράλληλα, σε αγαστή συνεργασία με το ΕΤΕΚ, έχουμε συμπεριλάβει κονδύλι για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για το ΣΟΠΑΖ ο οποίος θα προκηρυχθεί σύντομα. Μέρος της διαδικασίας αυτής θα είναι βεβαίως και μια εκτεταμένη ενημέρωση και δημόσια διαβούλευση με τους δημότες μας όπως πρέπει να γίνεται πλέον σε όλα τα μεγάλα προγραμματιζόμενα έργα. Πρέπει πάντως να πω ότι εισπράττουμε ένα μεγάλο ενθουσιασμό από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας για την προοπτική της ανάπλασης αυτής η οποία μας γεμίζει με ευθύνη και αισιοδοξία.

-Όραμα του Δήμου είναι το ΣΟΠΑΖ να μετατραπεί σε ένα διεθνές και συνεδριακό Κέντρο;

-Όραμα μας είναι το ΣΟΠΑΖ να μετατραπεί από μια υποβαθμισμένη περιοχή οχληρίας σε μια περιοχή περιβαλλοντικά αναβαθμισμένη, που να δίνει νέες ευκαιρίες στους ανθρώπους της περιοχής κάθε ηλικίας και να αποτελεί ισχυρό πυλώνα οικονομικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης για το σύνολο της πόλης και της χώρας. Για να γίνει αυτό, η ανάπλαση της περιοχής πρέπει να είναι πολυδιάστατη.

Αρχικά στοχεύουμε να βελτιώσουμε δραστικά την περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής, δημιουργώντας ένα νέο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Κατόπιν, είναι κρίσιμη η παροχή ποιοτικής στέγης που θα κρατήσει τους νέους της περιοχής πολλοί από τους οποίους σήμερα αφήνουν μια γειτονιά που βρίσκεται κυριολεκτικά δίπλα στο κέντρο για να ζήσουν σε άλλες, ελκυστικότερες περιοχές. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί αφού “αφαιμάζει” τη ζωντάνια, την κοινωνική συνοχή και την οικονομία της περιοχής.

Κεντρικό στοιχείο της ανάπλασης είναι και η Ζώνη Καινοτομίας, η οποία συνάδει πλήρως με την τοποθεσία του ΣΟΠΑΖ το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε 2 Πανεπιστήμια, σε μια πόλη με πολλά και ισχυρά ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα αλλά και με ένα διεθνές, ανερχόμενο οικοσύστημα καινοτομίας. Η Ζώνη Καινοτομίας θα περιλαμβάνει γραφεία και εργαστήρια και οι οικιστικές μονάδες που αναμένεται να αναπτυχθούν, θα στεγάσουν νέο πληθυσμό που θα εργάζεται και θα διαμένει στην περιοχή και βεβαίως υφιστάμενο πληθυσμό από τις γειτνιάζουσες περιοχές. Παράλληλα, εξετάζεται και η δημιουργία νέου σχολείου στο ΣΟΠΑΖ όπως και η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εξετάζεται επίσης και δημιουργία ενός μεγάλου συνεδριακού κέντρου, μεγαλύτερου από αυτά το οποία υπάρχουν ήδη στην Κύπρο, ενός σύγχρονου πολυχρηστικού χώρου που θα μπορεί να φιλοξενήσει και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για κάποια υφιστάμενα κτίρια, προγραμματίζεται η ανακαίνιση και επαναχρήση τους, αφού ο Δήμος Λευκωσίας έχει μια μακρά παράδοση σεβασμού της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της αναζωογόνησης παλαιών οικοδομών.

Τέλος, επειδή στην περιοχή υπάρχουν ήδη Κυβερνητικές υπηρεσίες όπως η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, έχουμε προνοήσει τη δυνατότητα μεταστέγασης τους αλλά και πρόσθετο χώρο για άλλες κρατικές υπηρεσίες που ενδεχομένως να επιθυμούν να στεγαστούν στην περιοχή. Η μελέτη βιωσιμότητας εξετάζει την κάθε χρήση ξεχωριστά και συνολικά την ανάπλαση.

-Πότε θα ολοκληρωθεί η ανακατασκευή της λεωφόρου Αμμοχώστου;

-Η ανακατατασκευή της Λεωφόρου Αμμοχώστου είναι κλειδί για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του συνόλου της περιοχής. Με την ολοκλήρωση της θα έχουμε σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια και στην κυκλοφορία αλλά και στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Επίσης, η Αμμοχώστου θα αποτελεί μέρος του Ανατολικού Περιμετρικού της Λευκωσίας δίνοντας στην Ανατολική Λευκωσία γρήγορη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού. Αυτή η συνδεσιμότητα βελτιώνει σημαντικά την ελκυστικότητα και την πρόσβαση του ΣΟΠΑΖ. Το έργο είναι Πολεοδομικό και όπως πληροφορούμαστε αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 περίπου μήνες.

-Τι άλλο βρίσκεται στα πλάνα του Δήμου με τη περιοχή του ΣΟΠΑΖ που θα βοηθήσει τους φοιτητές; Θα γίνουν νέες εστίες ή νέες πολυκατοικίες για να ενοικιάζουν οι φοιτητές που σπουδάζουν;

-Η εγγύτητα με 2 Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Frederick) καθιστά λογική και τη δημιουργία φοιτητικών εστιών οι οποίες αναμένεται να ικανοποιήσουν τη μεγάλη ζήτηση που παρατηρείται και η οποία περιορίζει ακόμη περισσότερο την προσφορά ποιοτικής, προσιτής στέγης για νεαρά ζευγάρια σε Παλλουριώτισσα, Καιμακλί και Αγλαντζιά.

-Υπάρχει στους σχεδιασμούς του Δήμου αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής;

-Ο Δήμος δημιουργεί το πλαίσιο και αρθρώνει το όραμα για την αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής. Είμαστε βέβαιοι ότι η προκήρυξη της ανάπλασης του ΣΟΠΑΖ θα δώσει το έναυσμα για βελτίωση της οικονομίας και για τη διενέργεια νέων επενδύσεων για την αξιοποίηση των δεκάδων κενών και εγκαταλελειμμένων περιουσιακών στοιχείων της περιοχής σε μια συνολική περιοχή που πλησιάζει το 1εκ. τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο.

Παράλληλα, ο Δήμος και τα κοινοτικά σύνολα της περιοχής με πλήρη ομοθυμία διεκδικούν την επέκταση του Σχεδίου Ακριτικών Περιοχών το οποίο αποδείχτηκε ευεργετικό όπου εφαρμόστηκε.

Δεν νοείται πλέον για μας τα παιδιά των Καϊμακλιωτών και των κατοίκων της Παλλουριώτισσας να ψάχνουν σε άλλες περιοχές το μέλλον τους. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να διεκδικήσουν και οι ακριτικές, ανατολικές περιοχές της Λευκωσίας τα δικά τους όνειρα και το δικό τους μερίδιο σε μια πραγματική ανάπτυξη για όλους.