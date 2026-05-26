Το ενεργειακό σοκ μειώνει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ευρωζώνη και συγκρατεί την ανάπτυξη της κατανάλωσης, μεταφέροντας, έτσι, το κόστος της κρίσης στον πολίτη.

Η εαρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απεικονίζει το πλήγμα της ακρίβειας για την κάθε χώρα, με άλλες να βρίσκονται σε πιο ισχυρή και άλλες σε πιο αδύναμη θέση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο πληθωρισμός στην ΕΕ θα φτάσει το 3,1% φέτος, μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, κυρίως λόγω της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας.

Στην Ελλάδα προβλέπεται η μεγαλύτερη επιδείνωση τιμών το 2026, λόγω του πολέμου στο Ιράν, καθώς αναμένεται ο πληθωρισμός να αυξηθεί στο 3,7% το 2026, τροφοδοτούμενος από την απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, παραμένοντας πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, αναφέρει η Κομισιόν στις εαρινές προβλέψεις της.

Ο γενικός πληθωρισμός στην Κύπρο προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,6% το 2026 και να μειωθεί στο 2,2% το 2027.

Η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου έχει προκαλέσει αύξηση του κόστους ενέργειας, αν και οι μειώσεις του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια μπορεί να βοηθήσουν στον περιορισμό περαιτέρω αυξήσεων των τιμών ενέργειας, αναφέρει η Κομισιόν. Επίσης, οι ασθενέστερες προοπτικές για τον τουρισμό αναμένεται να μετριάσουν τον πληθωρισμό των υπηρεσιών, καθώς οι εταιρείες θα μπορούσαν να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές τιμές για να προσελκύσουν εισερχόμενους τουρίστες.

Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός προβλέπεται να φθάσει στο 2,9% το 2026 και να μειωθεί στο 2,7% το 2027. Το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο του 2026 προκάλεσε απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, αναφέρει η Κομισιόν, οδηγώντας τον πληθωρισμό ενέργειας.

Η μείωση της φορολογίας των καυσίμων που εισήχθη τον Μάιο του 2026 για δύο μήνες θα προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση, σημειώνεται.

Στη Γαλλία, κατά μέσο όρο, ο συνολικός πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει το 2,4% το 2026 και το 1,8% το 2027.

Στην Ιταλία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, η απότομη μηνιαία αύξηση των τιμών της ενέργειας από τον Μάρτιο του 2026 αναμένεται να μετακυλιστεί γρήγορα και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες, οδηγώντας τον γενικό πληθωρισμό στο 3,2% το 2026. Ωστόσο, η συγκράτηση των τιμών των ενεργειακών βασικών προϊόντων αναμένεται να μειώσει τον γενικό πληθωρισμό κάτω από το 2% το 2027.

Στη Λετονία, λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού ενέργειας, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 3,6% το 2026 και θα μειωθεί στο 2,2% το 2027.

Στη Λιθουανία, με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,4% το 2026, από 3,4% το 2025, μετά από μια απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές των τροφίμων αναμένεται να αυξηθούν λόγω του υψηλότερου κόστους καυσίμων, μεταφορών και λιπασμάτων. Ο συνολικός πληθωρισμός το 2027 αναμένεται να είναι 2,7%.

Για την οικονομία της Σλοβενίας, οι προβλέψεις της Κομισιόν αναφέρουν, ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,5% το 2025, λόγω των υψηλότερων τιμών των τροφίμων και των υπηρεσιών. Προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, φτάνοντας κατά μέσο όρο στο 3,5% το 2026 και να υποχωρήσει στο 2,5% το 2027.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός πληθωρισμός της Πορτογαλίας προβλέπεται να φτάσει το 3,0% το 2026 και θα μειωθεί στο 2,3% το 2027. Ο δομικός πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί με βραδύτερο ρυθμό στο 2,4% τόσο το 2026 όσο και το 2027. Στην Ισπανία, ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί κατακόρυφα το 2026, φτάνοντας το 3%, λόγω της απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας και της σταδιακής μετακύλισης στις τιμές των τροφίμων και των βιομηχανικών προϊόντων.

Ωστόσο προβλέπεται να μειωθεί στο 2,5% το επόμενο έτος, καθώς ο πληθωρισμός της ενέργειας σταδιακά υποχωρεί.

Στην Ολλανδία, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,2% το 2026 λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας και αναμένεται να μειωθεί στο 2,5% το 2027.