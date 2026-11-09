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Με μία από τις σημαντικότερες διαφωνίες γύρω από το νομοσχέδιο για τις πανεπιστημιακές κλινικές να έχει ήδη διευθετηθεί σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, συνεχίζεται την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου η κατ’ άρθρον συζήτηση, με στόχο την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των νομοθετικών διατάξεων.

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, στις 5 Νοεμβρίου, η Επιτροπή υιοθέτησε την πρόνοια για τον καθορισμό μίας κύριας Ιατρικής Σχολής ανά νοσηλευτήριο, ρύθμιση η οποία αποτέλεσε αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Η συγκεκριμένη πρόνοια δεν αποκλείει τη δυνατότητα εκπαίδευσης φοιτητών άλλων Ιατρικών Σχολών στο ίδιο νοσηλευτήριο, αλλά καθορίζει το πλαίσιο της κύριας πανεπιστημιακής συνεργασίας.

Η απόφαση λήφθηκε την ημέρα κατά την οποία φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, παραδίδοντας υπόμνημα στα μέλη της Επιτροπής Υγείας.

Οι φοιτητές είχαν θέσει δύο βασικά αιτήματα: τον καθορισμό μίας κύριας Ιατρικής Σχολής ανά νοσηλευτήριο και τη στελέχωση κάθε πανεπιστημιακής κλινικής με τουλάχιστον τρεις πανεπιστημιακούς ιατρούς.

Το δεύτερο αίτημα παραμένει εκκρεμές, καθώς κατά την προηγούμενη συνεδρίαση η κατ’ άρθρον εξέταση δεν είχε προχωρήσει μέχρι τη σχετική διάταξη.

Η στελέχωση των πανεπιστημιακών κλινικών αποτελεί ένα από τα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα της κλινικής εκπαίδευσης, τη δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας και τη λειτουργία των νοσηλευτηρίων.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και νοσηλευτηρίων, την κατανομή αρμοδιοτήτων και τους όρους λειτουργίας των πανεπιστημιακών κλινικών.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της Βουλής, η συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης έχει προγραμματιστεί για τις 11:25.

Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν κληθεί εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Η νομοθετική επεξεργασία συνεχίζεται σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών και πανεπιστημιακών νοσηλευτηρίων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις διατάξεις που δεν έχουν ακόμη εξεταστεί.