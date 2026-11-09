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Σε μία 24χρονη νεαρή γυναίκα από την Μπουρκίνα Φάσο ανήκει η σορός που βρέθηκε δεμένη σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα την Κυριακή (8/11).

H σορός ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές με δακτυλικά αποτυπώματα και τα ίχνη της είχαν εξαφανιστεί από τις 29 Οκτωβρίου, οπότε και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης.

Η γυναίκα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη με τα πόδια δεμένα με σκοινί.

Ο ιατροδικαστής που κλήθηκε στο σημείο, λόγω της κατάστασης δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αν υπάρχουν κακώσεις στο σώμα της, κάτι το οποίο διερευνάται στη νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

Πάντως οι αστυνομικοί έχουν βγάλει ένα πρώτο συμπέρασμα ότι τα ρούχα που φορούσε η κοπέλα ήταν γρήγορα και πρόχειρα φορεμένα και πως ό,τι έγινε, θα έγινε μέσα σε κάποιο σπίτι στην περιοχή και μετά την τοποθέτησαν στη βαλίτσα για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Αν δεν βρεθούν κακώσεις ο ιατροδικαστής δεν αποκλείει να πρόκειται για ασφυκτικό θάνατο ή ακόμη και ναρκωτικά.

cnn.gr