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Δώδεκα μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε νέα τραγωδία στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπου εντοπίστηκε λέμβος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Το σκάφος εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 15 ναυτικών μιλίων νοτιονοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, με το περιστατικό να καταγράφεται ως ακόμη μία πολύνεκρη τραγωδία στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου εντόπισε τη λέμβο, ενώ υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης 18 μεταναστών.

Στο σημείο έσπευσε ένα πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, στο οποίο μετεπιβιβάστηκαν οι 18 διασωθέντες, ενώ περισυνελέγησαν και 12 σοροί από τη λέμβο.

Το σκάφος του Λιμενικού κατευθύνεται προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

Δύο ακόμη επιχειρήσεις με περίπου 87 μετανάστες

Παράλληλα, άλλες δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών πραγματοποιούνται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στην πρώτη περίπτωση, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 47 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 30 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε δεύτερο περιστατικό, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 40 αλλοδαπούς, 31 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής τους από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης, με προορισμό επίσης το λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Συνολικά, στις τρεις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν περίπου 117 μετανάστες, εκ των οποίων 105 διασώθηκαν και 12 εντοπίστηκαν νεκροί.

protothema.gr