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Η Volvo παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας σημαντικής επιστημονικής έρευνας, η οποία επιβεβαιώνει ότι τα αυτοκίνητά της προσφέρουν ισοδύναμα επίπεδα προστασίας σε άνδρες και γυναίκες. Η μελέτη βασίζεται σε περισσότερα από 50 χρόνια συλλογής και ανάλυσης πραγματικών τροχαίων ατυχημάτων, αναδεικνύοντας τη σημασία της συστηματικής έρευνας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Κέντρου Ασφάλειας της Volvo, ο συνολικός κίνδυνος τραυματισμού των οδηγών έχει μειωθεί κατά 79%, συγκρίνοντας μοντέλα της περιόδου 2010-2019 με εκείνα της δεκαετίας 1970-1979. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στην προστασία των γυναικών, καθώς ο αντίστοιχος κίνδυνος μειώθηκε κατά 88%, φτάνοντας πλέον στα ίδια επίπεδα με εκείνα των ανδρών.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς για δεκαετίες η αυτοκινητοβιομηχανία βασιζόταν κυρίως σε ανδρικά σωματομετρικά πρότυπα για την ανάπτυξη συστημάτων παθητικής ασφάλειας. Η Volvo ακολούθησε διαφορετική προσέγγιση, εξετάζοντας τις πραγματικές συνθήκες ατυχημάτων και λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικούς σωματότυπους, ηλικίες, ύψη και βάρη επιβατών.

Από το 1970, η σουηδική εταιρεία έχει συγκεντρώσει στοιχεία από περισσότερα από 50.000 πραγματικά τροχαία ατυχήματα, στα οποία εμπλέκονταν πάνω από 80.000 επιβάτες. Αυτή η τεράστια βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση αυστηρότερων προδιαγραφών ασφάλειας, οι οποίες συχνά υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των ανεξάρτητων οργανισμών αξιολόγησης. Η έρευνα αναδεικνύει επίσης τη σημαντική βελτίωση της προστασίας των πίσω επιβατών. Όσοι χρησιμοποιούν ζώνη ασφαλείας στα πίσω καθίσματα απολαμβάνουν επίπεδα προστασίας συγκρίσιμα, και σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλότερα, από εκείνα των εμπρός επιβατών.

Η μελέτη εξετάζει διαφορετικούς τύπους συγκρούσεων, μεταξύ των οποίων μετωπικές, πλευρικές και οπίσθιες προσκρούσεις, ανατροπές και ατυχήματα με πολλαπλές συγκρούσεις. Επικεντρώνεται σε επιβάτες ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών που φορούσαν ζώνη ασφαλείας και σε τραυματισμούς μεγαλύτερης σοβαρότητας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρωτοβουλία Equal Vehicles for All, γνωστή ως E.V.A., μέσω της οποίας η Volvo διαθέτει ελεύθερα στην αυτοκινητοβιομηχανία περισσότερα από 50 χρόνια ερευνητικών δεδομένων.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δείχνει ότι η ασφάλεια δεν πρέπει να αξιολογείται αποκλειστικά μέσα από τυποποιημένες δοκιμές πρόσκρουσης. Αντίθετα, χρειάζεται διαρκής μελέτη πραγματικών ατυχημάτων και προσαρμογή των συστημάτων προστασίας στις διαφορετικές ανάγκες των ανθρώπων.