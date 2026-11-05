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Ελεύθεροι αναμένεται να αφεθούν σήμερα το απόγευμα ο 36χρονος γαμπρός και ο κουμπάρος του, οι οποίοι τελούν υπό κράτηση στο πλαίσιο των ερευνών για το γαμήλιο drift στον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας, καθώς εκπνέει το διάταγμα προσωποκράτησής τους. Ωστόσο, το αγωνιστικό αυτοκίνητο που καταγράφεται στο επίμαχο βίντεο εξακολουθεί να αναζητείται, με τους ανακριτές της Τροχαίας Λεμεσού να συνεχίζουν τις εξετάσεις για τον εντοπισμό του.

Στο μεταξύ, χθες παραδόθηκαν στην Τροχαία Λεμεσού πρόσθετα εξαρτήματα αυτοκινήτου, σε μια προσπάθεια να τεκμηριωθεί ότι ανήκουν στον σκελετό που είχε παραδοθεί προηγουμένως. Οι εμπλεκόμενοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μέρη του αγωνιστικού αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε στους επικίνδυνους ελιγμούς και τις πλαγιολισθήσεις στον κυκλικό κόμβο. Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος γαμπρός είχε παραδώσει έναν ξηλωμένο σκελετό αυτοκινήτου, τον οποίο υπέδειξε ως το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των εξαρτημάτων που παραδόθηκαν περιλαμβάνονται μαξιλάρες και άλλα μέρη αυτοκινήτου, τα οποία φέρεται να παρουσιάστηκαν ως τμήματα του επίμαχου οχήματος, το οποίο αποσυναρμολογήθηκε μετά το περιστατικό. Ωστόσο, τα μέλη της Τροχαίας δεν έχουν πειστεί μέχρι στιγμής ότι ο σκελετός και τα εξαρτήματα αντιστοιχούν στο αγωνιστικό αυτοκίνητο που καταγράφεται στο βίντεο.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές αναζητούν τους οδηγούς ρυμουλκών που απέκλεισαν τις εξόδους στον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας, ενώ εξετάζεται και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξακριβωθεί η διαδρομή που ακολούθησε το όχημα πριν και μετά την επικίνδυνη επίδειξη .

Οι έρευνες της Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζονται με στόχος να εντοπιστεί το πραγματικό αγωνιστικό όχημα.