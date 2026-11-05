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Νέο μπαμ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο! Μετά τον Μέσσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας, βάζοντας τέλος σε μία μυθική διαδρομή 23 ετών με τη φανέλα της χώρας του.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ δεν περίμενε την ανακοίνωση των επιλογών του Ζόρζε Ζεσούς και το πρωί της Πέμπτης γνωστοποίησε μέσω των social media την απόφασή του, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα: «Η Πορτογαλία θα είναι πάντα μέσα μου».

Έτσι κλείνει ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου. Ο Ρονάλντο αποχωρεί από την εθνική ομάδα έχοντας καταγράψει 234 συμμετοχές και 146 γκολ, ενώ πανηγύρισε τρεις μεγάλους τίτλους: το αξέχαστο Euro 2016 και δύο κατακτήσεις του Nations League.

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