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Επικαιροποιήθηκε η συμφωνία SOFA (Status of Forces Agreement – Συμφωνία για το Καθεστώς των Δυνάμεων) μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας κατά τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Πάλμα στο philenews, η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Λευκωσίας και Παρισιού, ιδίως μετά την υπογραφή της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης τον Δεκέμβριο του 2025, με την άμυνα και την ασφάλεια να αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της διμερούς μας συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν θέματα για περαιτέρω εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων της Κύπρου και της Γαλλίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η συμφωνία ανάμεσα σε Λευκωσία και Παρίσι επικαιροποιήθηκε ενώ τα δύο μέρη, συμφώνησαν παράλληλα να προχωρήσουν στην περεταίρω αναβάθμιση των στρατιωτικών ασκήσεων με τη συμμετοχή περισσότερων οπλικών συστημάτων Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο καθώς και η κατάσταση που επικρατεί στον Λίβανο.

Στη συζήτηση των δύο Υπουργών βρέθηκαν επίσης η αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά προγράμματα, με τη Γαλλία να κατέχει κεντρική θέση στον κυπριακό σχεδιασμό στο πλαίσιο του SAFE, καθώς το 75%–80% των προγραμμάτων που περιλαμβάνει αφορά γαλλικά οπλικά συστήματα.

Ο κ. Πάλμας εξέφρασε επίσης την ανησυχία της Λευκωσίας για την πρόθεση της Άγκυρας να διεκδικήσει με δικό της υποψήφιο την ηγεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προβληματισμός διατυπώθηκε και για τις τουρκικές κινήσεις σε σχέση με τη συμφωνία της Μέκκας και την προσέγγιση χωρών όπως η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, καθώς και το κατά πόσον αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξασφάλισης στήριξης για αναβάθμιση του ψευδοκράτους και προώθηση των τουρκικών θέσεων στο Κυπριακό.

Τέλος, ο Υπουργός Άμυνας επαναβεβαίωσε τη θέση της Λευκωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών.